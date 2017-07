Zakaj raje ne nosite telefona na stranišče

Mobilni telefoni so nahajališče bakterij, pomagajo pa tudi slabe higienske navade

Kar 75 odstotkov ljudi nese telefon s sabo na stranišče.

© Pixabay

V letu 2017 je življenje hitro in vsak dan hitrejše, zato obvestila na svojih mobilnih napravah nenehno preverjamo – tudi na stranišču. Drsenje po Facebooku, čivkanje po Twitterju ali pa postavljanje rekorda v igrici Candy Crush, vse to počnemo tudi med sedenjem na WC-školjki. A tako početje zdravniki odsvetujejo, saj obstaja poleg nevarnosti, da nam drag telefon pade v vodo, nevarnost tudi za naše zdravje.

Pametni telefon je danes del sodobenga človeka. Brez njega ne zapustimo hiše in poleg ključev ter denarnice predstavlja osnovno opremo tudi za najkrajše možne izhode iz hiše. Od sedmih milijard ljudi na svetu jih ima mobilni telefon kar šest milijard, poročajo Združeni narodi, medtem ko ima do ustreznih sanitarij po svetu dostop le 4,5 milijarde ljudi.

Okoli 75 odstotkov uporabnikov pametnih telefonov bo svoje mobilnike neslo tudi s sabo na stranišče. Četrtina moških priznava, da med uriniranjem raje sedi, da imajo roke proste za uporabo telefona. »Postali smo narod multi-taskerjev, ko gre za pametne telefone,« vsesplošno rabo naprav komentira David Johnson, direktor britanskega mobilnega operaterja O2. »Zato ne preseneča, da nekateri uporabniki izrabijo vsak čas, ki ga imajo na voljo, da ostanejo na tekočem.«

A tu se pojavi zadrega, saj so naši telefoni pravo gnezdo bakterij, opozarja WebMD. Kar 92 odstotkov mobilnih telefonov v Veliki Britaniji nosi bakterije, med drugim bakterijo E. coli in to zgolj zato, ker si ljudje po uporabi stranišč ne umivajo rok. Sicer je za raziskavo 95 odstotkov ljudi trdilo, da si roke umiva redno, a to le dokazuje, da več kot 90 odstotkov ljudi laže o osebni higieni.

»To ni nujno nekaj, kar bi nas moralo zelo skrbeti. A kar je zaskrbljujoče, je 16 odstotkov telefonov, ki nosijo E. coli,« pojasnjuje strokovnjakinja za higieno Val Curtis. E. coli izvira iz človeških (in živalskih) iztrebkov, kar dokazuje, da si ljudje po uporabi stranišča ne umivajo rok. »Nato pa se dotikajo svojih mobilnih telefonov, pa ne samo telefonov, tudi drugih površin.«

Ljudje se srečujejo z okužbami od nekdaj. Bakterije so evolucijski mojstri, da prehajajo iz človeka na človeka. Tako lahko karkoli, česar se dotakneš, postane vir okužbe, še opozarja Curtis. Fekalne bakterije lahko preživijo več ur, celo več dni – posebej pri toplejših temperaturah. Topli mobilni telefoni pa jim tako predstavljajo odlično zatočišče.

O E. coli na mobilnih telefonih in umivanju rok je The Guardian poročal že v 2011. »Ljudje lahko trdijo, da si umivajo roke, a znanost kaže drugače.« V čem je torej problem? Curtis pravi, da človek hitro poišče izgovor, da upraviči svojo grdo razvado. Naglica, premrzla voda... Umazanijo težko čutimo, če se ne vidi.

»Vsi vedo, da bi to morali početi, zato izobraževanje ni problem,« še dodaja Curtis. Potrebujemo nek drug način, da ljudi opomnimo, kaj vse taka razvada prinese s sabo.