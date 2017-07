Kako v vročih dnevih ne pozabiti otroka v avtu

Otroci in druge pomembne stvari

© torange.biz

Poletni vročinski valovi s seboj prinesejo več nevšečnosti, največja nevarnost pa so za najmlajše in najstarejše v naši družbi, pa tudi za osebe s socialno-ekonomskimi težavami in osebe, zaradi poklica dodatno izpostavljene temperaturam, ki poleti narastejo tudi do 40 stopinj Celzija, so zapisali na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).

Pogosto so zaradi malomarnosti neprizanesljivi vročini izpostavljeni otroci, ki jih starši pozabijo ali pustijo v jeklenih konjičkih. Ker so incidenti tako pogosti, so se na NIJZ odločili, da napišejo nekaj priporočil, kako ne pozabiti otroka v avtu. Opozarjajo, da »nikoli ne puščamo nikogar v zaprtem, parkiranem avtu niti za minuto« in naj se »otroci ne igrajo v avtu«. Starši naj bi otroke najpogosteje pozabili zaradi sprememb urnikov, počitnic ali obilice stresa.

»Na sedež poleg otroka položimo predmet, ki ga bomo potrebovali takoj ob prihodu na cilj«, pri tem pa moramo biti pozorni, da se otrok s predmetom med vožnjo ne bo poškodoval, svetuje inštitut. Dodaja, »da si na telefonu pripravimo opomnik, da moramo otroka pustiti v varstvu«, vsekakor pa moramo »pred zapuščanjem avtomobila odpreti zadnja vrata in preveriti, ali je otrok na zadnjem sedežu«. Otroke naj bi bilo namreč težko opaziti, saj so čisto tiho, ker spijo ali kaj zbrano opazujejo.

Zdravniki svarijo, da malo odprto okno ne bo preprečilo usodnega segrevanja avtomobila, prav tako ne pomaga predhodno hlajenje s klimatsko napravo. Na NIJZ so še povedali, »da se tudi pri 21 stopinjah Celzija avtomobil lahko tako segreje, da je ogroženo zdravje potnikov«.

Nasveti NIJZ se nam morda zdijo nesmiselni, a na NIJZ poudarjajo, da moramo ostati osredotočeni na pomembnost nasvetov: »Z današnjimi strokovnjaki smo se pogovarjali in menijo, da moramo nasvete napisati čim bolj razumljivo. Bistveno je, da se na to opozarja, saj je otrok lahko hitro ogrožen.«