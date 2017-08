Deset kulturnih dogodkov od četrtka do nedelje

Na Gradu Snežnik bo od 3. do 5. avgusta potekal festival Plavajoči grad-Floating Castle, na katerem se bo predstavilo okoli sto skupin z vsega sveta. V Velenju bo nastopil newyorški trio King Buffalo, ki preigrava mešanico psihadeličnega/heavy blues/stoner rocka. V ljubljanski Mestni hiši bodo odprli pregledno razstavo grafičnega oblikovalca Nejca Praha.

Četrtek, 3. avgust

V Galeriji Velenje bodo ob 19.00 odprli razstavo Nine Koželj z naslovom Zajčje leto. Umetnica se pri svojem delu ukvarja z napihljivimi skulpturami, s katerimi prikazuje svoj podzavestni umetniški svet, ki ga srečuje v svojem vsakdanu. Kustosinji razstave: Milena Koren Božiček in Pavlina Grošelj

Na Blejski promenadi bo ob 20.30 v okviru 27. Okarina Festivala nastopila senegalska zasedba Orchestra Baobab, ki bodo predstavili že svoj dvajseti album Made in Dakar.

IgAZv4KTF_s

Na letnem vrtu Gala hale (Metelkova) Ljubljana bo ob 21.00 nastopil sarajevski multimedijski umetnik dRUMELODY. Elektronski dogodek bodo spremljale mapirane vizualizacije, ki so spoj različnih filmskih tehnik.

CI-cS0h93jQ

Na terasi eMCe placa Velenje bo ob 21.00 nastopil newyorški trio King Buffalo, ki preigrava mešanico psihadeličnega/heavy blues/stoner rocka. Predstavil bo svoj zadnji album Orion, ki je izšel leta 2016. Predskupina: The Hoax Program (Slo)

ok4kECAiGQ8

Od 3. do 5. avgusta bo na Gradu Snežnik potekal festival Plavajoči grad-Floating Castle, ki bo grad z okoliškimi gozdovi spremenil v okolje dvajsetih magičnih vizualnih prizorišč, na katerih se bo predstavilo okoli sto skupin z vsega sveta. V treh dneh se bo zvrstilo skoraj 200 dogodkov, saj se bodo nekatere skupine predstavile večkrat. Letošnja tema festivala bo Spiritus Mundi, kot parafraza pozabljenih grajskih duhov, ki (s pomočjo pravega grajskega špirita) znova oživijo. Ti se bodo pojavljali v obliki ogromnih lutk, šepetajočih gozdov, projekcij ali monumentalnih skulptur.

Petek, 4. avgust

V Zgodovinskem atriju Mestne hiše Ljubljana bodo ob 19.00 odprli pregledno razstavo grafičnega oblikovalca Nejca Praha z naslovom Mal za hec, mal zares. Na razstavi bo predstavil presek realiziranih plakatov, naslovnic in grafik zadnjih dveh let, ki so nastali v sodelovanju z domačimi (festival Fotopub, Koordinate Zvoka) ter tujimi naročniki (Bloomberg Businessweek, Type Directors Club Tokyo, Brain Magazine).

Na Blejski promenadi bo ob 20.30 v okviru 27. Okarina festivala nastopil Vieux Farka Touré, sin legendarnega malijskega kitarista Alija Farke Touréja.

kC0-ZDagqak

Sobota, 5. avgust

V Radovljiški graščini bo ob 20.00 otvoritev 35. Festivala Radovljica, na katerem bo nastopil Ansambel La Compagnia del Madrigale, ki je nastal leta 2008 in se uveljavil kot vodilna zasedba na svetu, specializirana za italijanske madrigale.

FQE-7Gq8zB8

V Kudu France Prešeren Ljubljana bo ob 20.30 v okviru festivala Trnfest nastopila ljubljanska rock skupina Dandelion Children, ki letos praznuje 10. letnico delovanja. Predskupina: Seven Days In May

XKMxid2KiiY

Nedelja, 6. avgust

V Galeriji B#S Treviso (Italija) bodo ob 19.00 odprli mednarodno razstavo After Hiroshima-The Unexplored Imaginaries Of The Atomic Bombing, ki je nastala pod pokroviteljstvom Unesca, Fundacije Maypole in Hiroshima Peace Memorial Museum. Razstava sodi pod okrilje tretje izdaje festivala B#SIDE WAR, ki ga pripravlja nevladna organizacija IoDeposito. Ob obletnici dogodkov, ki sta avgusta leta 1945 razdejala Hirošimo in Nagasaki, je koncept te razstave združil mednarodne umetnike v skupnem in večplastnem razmišljanju o arhetipskih podobah, povezanih z atomskimi bombami, ki sta uničili dve japonski mesti. Sodelujejo: Kurosawa Kiyoshi, Shohei Imamura (Jap), Elin o’Hara Slavick (ZDA), Gordon Belray (Kan), Daniel Wechsler (Izr), Andrew Cole (Kan), Deimion van der Sloot (Niz), Kailum Graves (Avs), Mary Kavanagh (Kan), Luca Federici (Ita) in Uroš Weinberger (Slo).