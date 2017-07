Trump proti transspolnim osebam, ki varujejo ZDA

Donald Trump je izjavil, da transspolne osebe v ameriški vojski ne bodo več dobrodošle, župani nekaterih mest v ZDA so na to odgovorili tako, da so jih povabili v svoje policijske vrste

Bela hiša praznuje legalizacijo istospolnih porok, junij 2015

© Bela hiša

V sredo je Donald Trump na svojem Twitter profilu objavil, da je po pogovoru z generalimi in vojaškimi strokovnjaki sklenil, da transspolnim osebam ne bo več dovoljeno služenje v ameriški vojski, poroča The Guardian. S to potezo na mah podira prizadevanja politike Baracka Obame v 2016, da transspolnim omogoči enakovredno služenje v vojski, obenem pa upravičuje strahove mnogih pod mavrično zastavo, ki so o taki prihodnosti opozarjali že med Trumpovo predsedniško kampanjo.

Študija Korporacije za raziskavo in razvoj (RAND) v 2016 je postregla z odgovorom na ekonomska vprašanja odprtega vključevanja transspolnih oseb v ameriško vojsko: stroški bi bili nizki, vključevanje pa ne bi pomembno vplivalo na pripravljenost enote.

Ugotovitve so pokazale, da je 2,450 aktivnih članov vojske transspolnih, od teh pa naj bi jih okrog 65 letno iskalo rešitve spremembe spola. Strošek Pentagona za te postopke bi znašal med 2,4 in 8,4 milijoni dolarjev na leto. V kolikor Pentagon ne bi ponujal opcije tovrstnih procedur, se posamezniki zanje ne bi tako pogosto odločali, je še predvidela študija. To pa bi imelo posledice v povečani zlorabi substanc in možnostih za samomor.

Med prvimi alarmi o odnosu Trumpove administracije do LGBT+ problematik je bila odstranitev strani, namenjene LGBT+ pravicam, z uradne spletne strani Bele hiše v le nekaj urah po inavguraciji.

30. junija 2016 je ameriški obrambni minister Ashton Baldwin Carter oznanil, da lahko po novem transspolne osebe odprto služijo ameriški vojski. »Ne morejo biti več odpuščeni ali drugače ločeni od vojske samo zato, ker so transspolni,« je dejal. Pentagon bo pokril zdravniške stroške tistih, ki želijo opraviti spremembo spola, začeli pa bodo tudi z enoletnim programom usposabljanja za spremembe.

V času predsedovanja Baracka Obame med 2008 in 2016 se je osveščenost o trans osebah hitro širila. Število Američanov, ki poznajo vsaj enega trans posameznika, je zraslo iz enega od desetih na enega od treh, poroča Kampanja za človekove pravice (HRC). Dolgoročne spremembe so doživele šole, ki so morale transspolnim dijakom omogočiti uporabo stranišč in garderob, skladnih z njihovim spolom. Podobna reorganizacija politik je zadela tudi celotne industrije, kot so na primer zdravstvene zavarovalnice.

Tovrsten napredek v enakopravnejšem vključevanju trans oseb v družbo pa je dobil potencial za hitro nazadovanje ob zmagi Donalda Trumpa kot ameriškega predsednika. Trans skupnost se je zbala za dostop do hormonskih terapij in ostalih zdravstvenih ugodnosti pod Trumpovo administracijo, za postopek spreminjanja imen in v splošnem za zakone, ki trans osebe, predvsem otroke, ščitijo.

Kot se je izkazalo, je bil njihov strah upravičen. Samo v mesecu, ki je sledil izidu predsedniških volitev, je center SPLC poročal o 1,094 prijavljenih incidentih, povezanih s predsodki. Med temi se jih je četrto največ, kar 109 v enem mesecu, nanašalo na sovražnost proti LGBT+. Med prvimi alarmi o odnosu Trumpove administracije do LGBT+ problematik je bila tudi odstranitev strani, namenjene LGBT+ pravicam, z uradne spletne strani Bele hiše v le par urah po inavguraciji.

V februarju je Trumpova administracija umaknila del zveznih smernic, ki so od šol zahtevale, da imajo transspolni šolarji neoviran dostop do stranišč in garderob, ki se ujemajo z njihovo spolno identiteto. Trump prav tako išče načine za umik zakona o cenovno ugodnem zdravstvu (ACA), ki ga je v 2010 uvedel Obama, kar bi močno škodovalo trans osebam, katerih zavarovanje procesa tranzicije ne bi več pokrivalo.

Pred nekaj dnevi je Trump čivknil preko Twitterja, da »vlada Združenih držav ne bo sprejemala ali dovoljevala transspolnim posameznikom služenja v vojski«. Naša vojska mora biti osredotočena na zmage, je dodal, kar bi transspolne osebe in njihovi »visoki zdravniški stroški« ovirali.

Podporo transspolnim osebam v ameriški vojski je izrazila celo Kanada: »Pri nas sprejemamo Kanadčane vseh spolnih identitet.«

Vojaški proračun ZDA je daleč največji na svetu. V letu 2016 so skupni ameriški vojaški izdatki znašali 611 milijard dolarjev, kar je več kot tretjina vseh svetovnih vojaških stroškov, lahko preberemo v poročilu Stockholmskega mednarodnega mirovnega raziskovalnega inštituta (SIPRI). V primerjavi s tolikšnim proračunom predstavlja tako tudi najbolj drastičen scenarij pri zdravljenju trans oseb le 0,13 odstoten porast proračuna za zdravstvo v vojski. Za primerjavo z 8,4 milijoni v tem scenariju: Pentagon zapravi letno kar 84 milijonov dolarjev za zdravljenje erektilne disfunkcije, od tega gre 41,6 milijonov le za Viagro.

Trumpova objava pa ni doživela pozitivnih odzivov. »Sedanja politika se ne bo spreminjala, dokler sekretar za obrambo ne prejme navodila predsednika in izda smernic za izvajanje,« je v sporočilu vojaškim voditeljem sporočil general Joseph Dunford, predsednik skupnih šefov osebja. »Medtem pa bomo svoje osebje še naprej obravnavali s spoštovanjem.« Kljub temu, da je Trump trdil, da »se je pogovoril z generali in vojaškimi eksperti,« pa je bil tudi Pentagon nad potezo presenečen. General Mark Milley, šef osebja vojske ZDA, je namreč izjavil, da o Trumpovi odločitvi ni predhodno vedel nič.

Župan Austina v Teksasu se je na predsednikov tvit odzval s povabilom transspolnih posameznikov v svoje vrste: »Če si kvalificiran, da varuješ našo državo, si kvalificiran, da varuješ Austin,« je zapisal na Twitterju. »Transspolni Američani ste dobrodošli pri naši policiji.« Podporo transspolnim v ameriški vojski pa je izrazila celo Kanada s čivkom: »Pri nas sprejemamo Kanadčane vseh spolnih identitet.«