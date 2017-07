Ko Trumpov glavni komunikator želi, da novinar izda svoj vir

Vojna novega komunikacijskega direktorja Bele hiše Anthonyja Scaramuccija proti žvižgačem med visokimi uradniki

Anthony Scaramucci

© Urs Jaudas / World Economic Forum

Ryana Lizza, dopisnika New Yorkerja v Washingtonu, je zvečer presenetil klic novega komunikacijskega direktorja Bele hiše Anthonyja Scaramuccija, ki ni bil dobre volje. Lizza je pred tem na Twitterju objavil, s kom je Scaramucci večerjal in da mu je to povedal »visoki uradnik v beli hiši«. Scaramuccija je zanimalo, kdo je ta uradnik.

Ko mu je Lizza odgovoril, da mu tega ne more povedati, je zagrozil, da bo odpustil vse uradnike na oddelku za komunikacije v Beli hiši. Lizza se je na to grožnjo odzval s smehom, saj ni mogoče pričakovati, da bo z njo lahko prisilil novinarja, da razkrije svoj vir. Scaramucci ni odnehal s pritiski, hkrati je priznal, da od tiskovnih predstavnikov zahteva, naj ničesar ne izdajo novinarjem. »Ste državljan ZDA, to je velika katastrofa za Ameriko, zato vas kot ameriškega domoljuba prosim, da mi namignete, kdo vam je dal informacijo,« je novinarja skušal prepričati Scaramucci.

Zanj je bilo dejstvo, da je informacija o tem, s kom je večerjal, prišla do novinarja, dokaz, da njegovi tekmeci v zahodnem krilu bele hiše, zlasti Reince Priebus, šef predsednikovega kabineta, kujejo zaroto proti njemu. Scaramucci in Priebus sta si že dolgo v laseh. Potem, ko je bil izvoljen za predsednika ZDA, je Donald Trump Scaramuccija prosil, naj se pridruži njegovi administraciji. Scaramucci je v prepričanju, da ga čaka visok položaj, prodal svoje podjetje SkyBridge Capital, vendar ga Priebus ni želel imeti v beli hiši. Njegovo imenovanje je blokiral do pred kratkim, ko ga je Trump ob ostrem nasprotovanju Priebusa imenoval za komunikacijskega direktorja.

Zaradi Scaramuccijevega imenovanja je Priebusov zaveznik Sean Spicer odstopil kot tiskovni predstavnik bele hiše. Bela hiša pa je ob Scaramuccijevem imenovanju objavila, da bo odgovarjal neposredno predsedniku, ne vodji njegovega kabineta. Do novinarjev je od njegovega imenovanja pricurljalo že več neprijetnih informacij o Scaramucciju. Najbolj nesrečen je bil nad objavo poročila o razkritju finančnega stanja. Novinarka portala Politico je kasneje pojasnila, da ji ga ni dal Priebus, ampak je bilo javno objavljeno.

Scaramucci je med telefonskim pogovorom z Lizzo še zatrdil, da si za razliko od drugih visokih uradnikov ne želi medijske slave. Pravi, da ni Steve Bannon, glavni strateg Donalda Trumpa, saj si ne skuša prek predsednika Trumpa ustvariti imena, »Tukaj sem, da služim domovini,« je dejal Scaramucci.

Ryan Lizza je dobil občutek, da Scaramuccijeva kampanja proti žvižgačem izvira iz njegove popolne predanosti Trumpu. V primerjavi z drugimi svetovalci ga Lizza nikoli ni slišal, da bi izrekel slabo besedo o predsedniku.

Nekaj minut po pogovoru z novinarjem je Scaramucci prek twitterja obtožil Priebusa, da je on tisti, ki je izdal informacijo o večerji in zagrozil, da bo poklical Zvezni preiskovalni urad FBI in ministrstvo za pravosodje. Dve uri kasneje in potem, ko so novico o njegovem napadu na Priebusa objavili mediji, je na twitterju objavil novo sporočilo, v katerem je napad na Pribeusa zanikal. Zatrdil je, da je bil namen njegovega prvega sporočila opozoriti vse uradnike, naj nehajo ilegalno posredovati informacije novinarjem.

Čez nekaj ur je bil Ryan Lizza gost na televiziji CNN, kjer je pojasnjeval Scaramuccijev klic. Ta je osebno poklical v oddajo in spremenil zgodbo, ki jo je po telefonu povedal novinarju. Zanikal je, da je Priebusa želel razkrinkati kot človeka, ki ilegalno daje informacije novinarjem, ampak ga je v prvem sporočilu omenil zato, ker želi v sodelovanju z njim odkriti, kdo ilegalno informira novinarje. Gledalcem pa je povedal: »Naj vam nekaj povem o sebi. Sem pošten in direkten človek«.