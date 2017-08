REJVikend

Solomun

Poletna edicija serialke Pod Pritiskom v Gala hali bo gostila ljubljanskega DJ veterana Zedsa, mojstra hip hop in r'n'b mash-upov, na odru pa se mu bodo pridružili še DJ Sushi, DJ Zhe in Woo-D. V Ambasadi Gavioli bo nastopil Mladen Solomun aka kralj Solomun, kot ga je po fantastični ibiški sezoni 2012 krstila klubska biblija Mixmag. S kolektivom Diynamic velja za eno ključnih imen avantgardne elektronike zadnjih let.

Petek, 4. avgust

(17.00): Žmauc Ljubljana: No Pressure! (Symann & Ian F.)

(18.00): Centralna postaja Ljubljana: Den7el (DJ set)

(20.00): Pritličje Ljubljana: Poletni celovečerec (Grega Repovž)

(20.00): LP Bar Ljubljana: Bayo (DJ set)

(21.00): Letni vrt & Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Pod pritiskom (DJ Sushi, DJ Woo-D, DJ Zeds, DJ Zhe; VJ: Fšk)

(23.00): Kud France Prešeren Ljubljana: Trnfest: CUF (Bartillier, Bor$aleano, DVS, Mitac, Some1Else)

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Volk (DJ set)

(23.00): Moment Bar Ljubljana: BlackOut: You Will Remember This (DJ Lilson, Junior Bench, Laylae, Matt Cubero, Zanne Madness, Suano, Agora)

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Pop Nation (DJ Naj)

Sobota, 5. avgust

(15.00): Trnovska plaža Ljubljana: Synthetic series (Djane Gaby, HandOfGods, AlanFord, Bormašina)

(22.00): Kud France Prešeren Ljubljana: Trnfest: 777music presents Technological Vol.II (Luxia, Lucky Left, Sub Maze, Luca Onia)

(23.00): Ambasada Gavioli Izola: Fetch the Vibe (Solomun, Lehar, Brlee, Flooder)

(00.00): K4 Ljubljana: UVK4: Hočmo nazaj dinozavre (Rope & Sunneh)