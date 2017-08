Prihaja Trnfest

Razstava gledaliških plakatov Sama Lapajneta in koncert zasedbe Hamo & Tribute 2 Love kot uvod v letošnji Trnfest

Hamo & Tribute 2 Love

Od 1. do 31. avgusta bo na letnem odru Kuda France Prešeren potekal 26. mednarodni festival Trnfest, ki bo tudi tokrat ponudil kakovosten, razgiban, žanrsko raznolik program za odrasle in otroke, ki ga bodo pospremile tudi različne delavnice. Po večletnem životarjenju društva KUD France Prešeren se je letos vendarle našel kupec njegovih prostorov. Gre za podjetje Don-Sol, ki bo društvu omogočalo najem prostorov pod ugodnimi pogoji. Letošnji Trnfest ne bi bil mogoč brez soorganizatorske podpore Ustanove nevladnih mladinskega polja "Pohorski bataljon" in ustvarjalcev, ki so se odpovedali honorarju. Pokrovitelj Trnfesta 2017 je Festival slovanskih kultur.

Trnfest je že zdavnaj prerasel okvir lokalnega alternativnega poletnega druženja na dvorišču Kuda in predstavlja dobrodošel prispevek h kulturno-umetniškemu dogajanju poletne Ljubljane. Osnovno programsko izhodišče festivala je že od prve izvedbe leta 1992 kakovosten in precej razgiban, rahlo nekonvencionalen program.

Letošnji festival bo 1. avgusta ob 19.00 odprla razstava gledaliških plakatov Sama Lapajneta, ob 20.00 pa bo sledil koncert bluesovske zasedbe Hamo & Tribute 2 Love, ki bo predstavila zadnji album 3P. V naslednjih dneh bodo nastopili še irski punkerji The Nilz, predstavniki trnovske hip-hop scene, Dandelion Children, Ambra in Lolita.

vJai6x0jlck

Četrtki bodo tudi letos namenjeni otroškemu programu in večernim filmom. Prvi teden bo na sporedu lutkovna predstava Hrast v Mesečevem zalivu v izvedbi Umetniške skupine Zmaj spoznaj, kasneje pa še Redo in Ljuba v gledališču v izvedbi Šodr teatra.

Nedelja bo praviloma gledališka obarvana. Prva v nizu bo monodrama Gospod predsednik v izvedbi Žige Čamernika, v nadaljevanju pa se obeta še Impro maraton, StendAp in druge gledališke atrakcije.

Po končani prireditvi na zunanjem letnem odru, se bo dogajanje preselilo v dvorano, kjer vas prvo nedeljo pričakujejo Katzen kabaret, ostale dneve pa pester DJ program.

Od 24. do 26. avgusta bodo na dvorišču Kuda tudi letos gostili ulični festival Emonska promenada.