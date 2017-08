Raznolikost urbanih subkultur

Bad Copy

Od 7. do 13. avgusta bo v Ljubljani potekal festival Urbano Dejanje, ki bo že tretje leto zapored povezal raznolikost urbanih kultur. Festival, ki je prvi dve leti potekal na območju Tobačne, se letos seli na novo lokacijo-Kongresni trg. Festival urbanih vsebin je nastal zato, da ponudi subkulturnim skupinam širšo platformo za predstavljanje njihovih dejavnosti. V tednu dni se bodo vsak dan zvrstili različni tematski večeri od jazza, hip hopa, elektronske glasbe ter druge urbane zvrsti, po 23. uri pa se bo dogajanje preselilo v Klub K4.

Festival se bo odprl v ponedeljek (7. 8.) in bo v znamenju eksperimentalne jazz glasbe. Nastopili bosta zasedbi Kukushai in Ecliptic. Torek (8. 8.) bo zaznamovala lokalna glasba s koncertom Severe Gjurin in Čedahuči ter Eni od sedmih milijard. Vsredo (9. 8.) se obeta rock dogodek s skupinami Zmelkoow, Koala Voice in Samuel Blues.

V6EYMZBPa24

Četrtek (10. 8.) bo namenjen ljubiteljem hip hopa, ko bodo na oder stopili beograjski hip hop trio Bad Copy in fužinski kralj Zlatko. V petek (11. 8.) nas bo Space Orchestra popeljal v minimalistične globine žive elektronike, pot pa jim bo utiral Nitz. Sobota (12. 8.) bo v znamenju alternativne elektronike, ko se bodo na odru predstavili Šuljo, Blaž, .čunfa, festival pa bo v nedeljo (13. 8.) zaključil Uroš Perić Bluenote Quartet & The Pearlettes.

W6AfaBhOHfg

Vsak dan med 16. in 20. uro bodo organizatorji pripravili tudi različne kulturne, športne in umetniške aktivnosti. Organiziran bo sejem mladih ustvarjalcev, bolšjak, delavnice grafitarstva in gverilsko kvačkanje. Za pridih urbanosti pa bodo poskrbele tudi delavnice DJ-janja, delavnice skejtanja in breakdancea, ter predstavitve oldtimerjev, tetovatorjev in brivcev.