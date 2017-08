Britanska kraljica vsak dan spije štiri koktajle

Če ste se kdaj spraševali, kako piti po kraljevsko, je zdaj odgovor na dlani

91-letna kraljica Elizabeta II. si privošči štiri koktajle na dan.

© Flickr

Če bi želeli nazdraviti najdlje vladajoči monarhistki na planetu, je koktajl dobra izbira – sploh zato, ker jih angleška kraljica Elizabeta II. obožuje tudi sama. Spije kar štiri na dan.

Čeprav bi pričakovali, da se na britanski dvoru pije le čaj, pa imajo člani kraljevske družine radi alkoholne pijače, piše The Telegraph. Princ Philip rad pije pivo, najraje Boddingtons, princ Charles pa obožuje martini. Kraljičin vnuk princ Harry ima rad vodko prestižne znamke Ciroc Ultra, vojvodinja Kate Middleton pa najraje poseže po svojem najljubšem koktajlu »Crack Baby,« v katerem so vodka, malinov liker, marakuja in šampanjec.

»Kraljica se prehranjuje, da živi – za razliko od princa Philipa, ki hrano obožuje.«

Kulinarični užitki so kraljici sicer stvar navade, je za Independent razložil uradni kuhar kraljevske kuhinje Darren McGrady. »Kraljica se prehranjuje, da živi – za razliko od princa Philipa, ki hrano obožuje.« Kraljevski jedilnik ni prepuščen naključjem, enako pa velja tudi za alkoholne pijače, ki si jih kraljica privošči čez dan.

Vsak dan, tik pred kosilom, kraljica Elizabeta II. spije svoj najljubši koktajl. Gre za kozarec gina, zmešanega z vinom Dubonnet. Doda mu led in rezino limone z odstranjenimi peškami. Poleg kosila si nato privošči vino, zvečer pa kozarec šampanjca ali dva. Med njenimi najljubšimi znamkami je šampanjec Bollinger, ena od sedmih znamk, ki jih dvor nabavlja za kraljico in njeno gospodinjstvo.

Po izračunu Independenta tako kraljica s štirimi pijačami spije šest enot alkohola dnevno, kar bi jo po državnih standardih opisalo kot alkoholičarko. A pri številnih dvornih aktivnostih, vodenju države in 91 letih starosti ji je občasen požirek lahko oproščen.