Emir Kusturica in Monica Belucci v balkanski vojni romanci

Zadnji film Emirja Kusturice Na mlečni poti je zgodba o strastni in prepovedani ljubezni

Po predpremieri na Filmu pod zvezdami bo film Na mlečni poti v režiji Emirja Kusturice od 3. avgusta dalje na ogled na rednem sporedu slovenskih kinemtaografov. Režiser Emir Kusturica, dobitnik dveh zlatih palm na festivalu v Cannesu, in Monica Bellucci v glavnih vlogah balkanske vojne romance in sodobne pravljice, ki od burnih čustev poka po šivih.

Pomlad med vojno. Vaški mlekar Kosta s svojo mulo vsak dan prečka bojno črto, da bi vojakom prinesel sveže mleko. Pri tem ga vedno spremlja sreča; vanj je zaljubljena lepa vaščanka Milena, ki si ga želi za moža, čaka ga mirna prihodnost....Toda prihod skrivnostne Italijanke obrne njegovo življenje na glavo. Tako se začne zgodba o strastni in prepovedani ljubezni, ki oba pahne v vrsto neverjetnih in nevarnih pustolovščin. Tudi usoda je na njuni strani in kaže, da ju nič ne bo moglo ustaviti...

"Film je zame še vedno tako intenzivna izkušnja in delo kot takrat, ko sem snemal prvega. Najbolj neverjetno je, da na začetku snemanja ničesar ne veš; vselej je tako, kot bi začenjal iz nič. Tega novega popotovanja sem se pri filmu Na mlečni poti veselil prav toliko, kolikor me je bilo pri prvencu Se spominjaš Dolly Bell? strah, česa vsega se moram šele naučiti. Med snemanjem sem odkril lepoto in intenzivne, človeške svetove. Na mlečni poti se je razvil iz š tevilnih plasti mojega lastnega življenja.Če bi lahko primerjal svoje filme nekoč in zdaj, se dandanes mnogo bolj vračam h koreninam. V različnih obdobjih mojega življenja je film sobival z drugimi oblikami umetnosti: z literaturo, slikarstvom in tako dalje. Tokrat pa sem se zelo neposredno lotil ustvarjanja filma v domeni čistega filmskega jezika," je o filmu zapisal režiser in scenarist Emir Kusturica.

Emir Kusturica je že na začetku filmske kariere v 80. letih ustvaril nekaj najbolj ikoničnih, danes že kultnih del kinematografije bivše Jugoslavije, kot so: Se spominjaš Dolly Bell? (1981), Oče na službenem potovanju (1985) in Dom za obešanje (1988). Kusturica je filmsko režijo doštudiral leta 1978 na praški filmski akademiji FAMU. Nagrade je prejemal že za študijske kratkometražce, denimo Guernico (1978), najboljši film na Festivalu študentskega filma v Karlovih Varih. Po študiju je v Sarajevu sprva snemal televizijske filme, leta 1981 pa posnel svoj celovečerni režijski prvenec Se spominjaš Dolly Bell?, ki mu je prinesel zlatega leva za najboljši prvenec na beneškem festivalu. Za drugi celovečerni film Oče na službenem potovanju je leta 1985 prejel zlato palmo in nagrado mednarodnega združenja filmskih kritikov FIPRESCI v Cannesu ter nominacijo za oskarja za najboljši tujejezični film. Dom za obešanje mu je leta 1989 v Cannesu prinesel še nagrado za najboljšo režijo.

Za prvi film v angleškem jeziku Sanje v Arizoni (1993) z Johnnyjem Deppom, Faye Dunaway, Lili Taylor in Jerryjem Lewisom v glavnih vlogah, je dobil srebrnega medveda na Berlinalu. Drugo zlato palmo je s canskega festivala odnesla nadrealistična balkanska vojna drama Podzemlje (1995), beneškega srebrnega leva za najboljšo režijo pa bučna farsa o romskem zaselku na bregu Donave Črna mačka, beli mačkon (1998). V Cannesu, kjer je bil Kusturica leta 2005 predsednik žirije, so bili premierno prikazani še filmi Življenje je čudež (2004), Obljuba (2007) in dokumentarec o legendarnem argentinskem nogometašu Maradona (2008). Po filmu Dom za obešanje sta z Neletom Karajlićem, sočlanom skupine The No Smoking Orchestra (bivše Zabranjeno pušenje), leta 2007 priredila punk opero Time of the Gypsies, ki je bila premierno uprizorjena v pariški operi Bastille.

WprA71y-WU8