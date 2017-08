Ko so virtualne bančnice vedno prijazne in na voljo

Švedske banke so vodilne pri uporabi umetne inteligence, virtualne bančnice imajo ženske glasove, delajo 24 ur na dan, 365 dni v letu, so vedno prijazne in se ves čas učijo

Aida je popolna delavka. Vedno je prijazna, ves čas se uči in dela 24 ur na dan, 365 dni na leto. Aida seveda ni človek, temveč virtualna svetovalka, ki jo uporablja ena največjih švedskih bank SEB AB.

© SEB AB

Aida je popolna delavka. Vedno je prijazna, ves čas se uči in dela 24 ur na dan, 365 dni na leto. Aida seveda ni človek, temveč virtualna svetovalka, ki jo uporablja ena največjih švedskih bank SEB AB. Potem, ko so švedske banke med prvimi uvedle spletno in digitalno bančništvo, so zdaj vodilne pri uporabi umetne inteligence, poroča Bloomberg.

Nordea Bank AB je v svoji podružnici za življenjska zavarovanja in pokojnine na Norveškem uvedla virtualnega svetovalca oziroma klepetalnega robota (chatbota) po imenu Nova. Swedbank AB nadgrajuje sposobnosti svoje virtualne svetovalke Nine. Aida, Nova in Nina imajo ženske glasove, ker so raziskovalci ugotovili, da se stranke, ko slišijo ženski glas, bolje počutijo.

Johan Torgeby, predsednik uprave banke SEB, pravi, da preskušajo, kako bi bilo mogoče za opravljanje pogostih in enostavnih opravil, ki jih zdaj opravljajo ročno, uporabiti umetno inteligenco. Ta umetna inteligenca se imenuje Aida. Virtualni svetovalci imajo dostop do ogromnega števila podatkov o posameznih komitentih banke, zato na enostavna vprašanja strank lahko hitro odgovorijo. Človeški svetovalci imajo tako več časa za bolj zapletene storitve, kot je izdelava načrta za najbolj ugoden hipotekarni kredit za določenega komitenta.

Virtualni svetovalci imajo dostop do ogromnega števila podatkov o posameznih komitentih banke, zato na enostavna vprašanja strank lahko hitro odgovorijo. Človeški svetovalci imajo tako več časa za bolj zapletene storitve, kot je izdelava načrta za najbolj ugoden hipotekarni kredit za določenega komitenta.

Mattias Fras, vodja področja za robotiko, strategijo in inovacije pri Nordei, pravi, da vse banke zapirajo poslovalnice, virtualni svetovalci so zato rešitev za ohranitev celotne ponudbe storitev za svoje stranke. Nordein klepetalni robot svetuje strankam, ki potrebujejo nasvet za naložbo, želijo blokirati izgubljene kreditne kartice ali odpreti račun.

Ker zapirajo poslovalnice in stranke preusmerjajo k uporabi spletnega bančništva, je zadovoljstvo s storitvami švedskih bank na najnižji ravni v zadnjih 20 letih. V hiši GfK na podlagi nedavne študije pravijo, da umetna inteligenca lahko pomaga odpraviti razliko med pričakovanji strank, ko govorimo o ponudbi storitev in finančnega svetovanja, in tistim, kar dejansko dobijo. Virtualni svetovalci lahko ponudijo želene storitve in nasvete, če imajo na voljo potrebne podatke in so ustrezno programirani.

Swedbank namerava svojega robota svetovalca Nino prenesti tudi na trge baltskih držav. Kot eno od prednosti te nove tehnologije vidi v tem, da uporabnikom olajša vstop v novo digitalno dobo. Josefine Uppling, govorka Sweebank, pojasnjuje, da lahko umetna inteligenca strankam pomaga pri digitalizaciji recimo tako, da jih vodi pri plačevanju položnic prek spleta.

Bankirji seveda ne povedo, da bodo virtualne bančnice, kot so Aida, Nova in Nina, odvzele delovna mesta zaposlenim, ki jim bodo prevzele delo.

Petra Stenqvist, partnerica v družbi Pond, ki se ukvarja z inovativnimi poslovnimi idejami, ob tem razlaga, da ni verjetno, da bo umetna inteligenca kdaj zmožna misliti kot človek. Po njenih besedah ne bo mogla nadomestiti subjektivne ocene, bo pa sposobna pomagati, da bo mogoče sprejeti boljše odločitve. Ker umetna inteligenca lahko hrani ogromne količine podatkov, bodo osebe z njeno pomočjo lahko prišle do podatkov o sebi, ki jih pred tem niso poznale.

Bankirji seveda ne povedo, da bodo virtualne bančnice, kot so Aida, Nova in Nina, odvzele delovna mesta zaposlenim, ki jim bodo prevzele delo.