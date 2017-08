Nacisti na morju

Skrajna desnica želi s svojo ladjo vračati begunce pred libijsko obalo

Ladja C Star, ki naj bi obranila Evropo

© Facebook

Čedalje bolje organizirana evropska skrajna desnica se je letos domislila, da bi prek crowdfundinga zbrala dovolj denarja za najem ladje, s katero bi omejevala delo nevladnih organizacij, ki ob libijski obali prestrezajo begunce in jih varno vozijo v Italijo. Skrajni desničarji, podporniki gibanja Defend Europe, so zbrali 110 tisoč evrov in najeli 40-metrsko ladjo C Star, ki je priplula iz Džibutija, privezala pa naj bi se v Catanii. Tam naj bi se nanjo vkrcali posamezniki, ki so pripotovali z vseh koncev Evrope, med njimi je bila tudi kolumnistka britanskega Daily Maila Katie Hopkins.