Ko predsednik prizna, da z leti ni postal nič manj otročji

Kaj vse razkriva profil Boruta Pahorja na Instagramu

Gospod predsednik leta 2007. Deset let nazaj. Danes, kot pravi sam, nič manj otročji kot takrat.

© Instagram / Borut Pahor

"Mislil sem, da bom s staranjem manj otročji. Ne gre. Na srečo ne gre," je na profilu na Instagramu zapisal predsednik republike Borut Pahor in dodal fotografijo svojih zagorelih ramen v majici brez rokavov, ki razkriva tetovažo črnega delfinčka. Ali je pravi, ali ne, pravzaprav niti ni pomembno. Pahorjev profil razkriva, kakšna bo njegova priprava na prihajajoče predsedniške volitve. Ne bo je. Oziroma po vsej verjetnosti ne bo vsebinska, temveč bo nadaljeval že dobro uhojeno pot objav svojih fotografij in nevtralne pozicije pri vprašanjih, kot je nedavno odkritje spomenika vsem žrtvam vojn (in z vojnami povezanim žrtvam). Vse to kaže na dejstvo, da si aktualni predsednik republike želi tako levih, kot tudi desnih glasov. To vemo že kar nekaj časa, spremenilo se je morda zgolj to, da tega pravzaprav niti ne skriva več. Na začetku je to počel previdneje, saj je še tipal, preverjal, ali bodo tovrstne poteze smučanja po t.i. zlati sredini sploh obrodile sadove. In so jih. Zanj.

S staranjem gospod predsednik ni postal nič manj otročji.

© Instagram / Borut Pahor

Nas je hotel gospod predsednik z zadnjim zapisom pravzaprav opozoriti, naj ga ne jemljemo preveč resno? Ker se tudi sam ne jemlje pretirano resno in se zaveda tega, da je po vseh teh letih (letos bo namreč dopolnil 54 let) še vedno otročji? O otročarijah priča tudi ena od zadnjih Pahorjevih fotografij, ki krasijo njegov profil na Instagramu. Podpisana je z naslovom "počitniške vragolije", na njej pa lahko vidimo, kako se predsednik v poletni opravi nasmejan vozi na motorju, eno nogo drži iztegnjeno vztran in pobalinsko gleda v tistega, ki drži v roki telefon, s katerim je bila fotografija posneta. Njen avtor je skrit oziroma neznan. Po vsej verjetnosti gre, ali za njegovega sina, s katerim v zadnjem času objavljata veliko skupnih fotografij, ali pa za njegovega piarovca Denisa Sarkića. Navsezadnje to niti ni pomembno, zanimivejše je to, da se se predsednik na fotografiji neizmerno zabava.

"Kje pa je čelada?" so se glasili številni komentarji pod fotografijo, ki so jih zapisali Pahorjevi sledilci (med katerimi je zagotovo tudi veliko njegovih potencialnih volivcev) in "zaskrbljeni" državljani. Na cestno-prometne predpise (kljub temu, da je fotografija očitno posneta na parkirišču) se predsednik očitno požvižga. Zdaj igra upornika brez razloga, Pahor bi rad postal "easy rider", Peter Fonda med predsedniki. In več kot dva tisoč všečkov te fotografije na profilu, ki ima že skoraj 37 tisoč sledilcev, ni zanemarljivih.

Gospod predsednik in njegove počitniške vragolije. Na motorju brez čelade.

© Instagram / Borut Pahor

Zgovorne so tudi številne druge fotografije, ki jih objavlja predsednik. Denimo tista, kjer se za Pahorjem vidi sončni zahod, ki je v obliki svetniškega sija. Predsednik se je fotografijo odločil nasloviti "Angelsko". Nekdo je spodaj hudomušno pripisal: "Ne morem verjeti, a zdaj ste že svetnik?!"

Da si Pahor želi, da bi njegovi izrazi "ponarodeli", kot so recimo tisti od Trumpa (trumpizmi) in Busha mlajšega (bushizmi), je več kot očitno pri novejših objavah, kjer pogreva svoje stare izjave, pa četudi tiste, ki ne veljajo za najbolj bistre oziroma nad njimi visi oblak kontroverznosti. "Sol what", je podpisal fotko iz solin, kar je očiten refleks na njegovo angleško izjavo izpred nekaj let, ko je bil še predsednik vlade, in je na novinarsko vprašanje odgovoril "So what?!".

mXPkulQwsl4

Gospod predsednik kot svetnik.

© Instagram / Borut Pahor

A, če smo realni, večjih podobnosti med Trumpom in Pahorjem ni. Ameriški predsednik je nepredvidljiv, nesramen in aroganten, medtgem ko slovenski predsednik postaja vedno bolj predvidljiv, kompromisen in brezbarven. Oba sta sicer populista, a svoje všečke nabirata na različne načine. Pahorju bolj ustreza vizualno nagovarjanje (Instagram), Trumpu pa besedno čivkanje, omejeno s 140 znaki (Twitter).

Slovenski predsednik republike je na svojem Instagramu delil tudi številne fotografije iz svojega zasebnega življenja, še preden je postak poklicni politik. Tako tam najdemo tudi veliko fotografij iz otroštva, ki s predsednikovanjem in nagovarjanjem državljanov pravzaprav nimajo veliko skupnega. Gre predsvsem za željo oziroma strategijo, da ljudem, volivcem tako še bolj približa in jih povabi v svoj dom, v svojo preteklost, v svoje otroštvo. V upanju, da se bodo ti nato bolj počutili kot del njegovega življenja, on pa postaja vse bolj dostopen, vse bolj človeški, vse bolj ljudski, vse bolj estradniški ... in vse manj predsedniški. Bolj odprt kot knjiga in Donat Mg skupaj. Vsaj navidez.

Bilo je nekoč. Gospod predsednik nas vabi tudi v svoje otroštvo.

© Instagram / Borut Pahor

Pahorju pa je treba priznati, da še vedno zna najti pozornost. Kdo išče, ta najde. In išče jo veliko. Da ima za predsednika nenavaden pristop pri objavljanju fotografij na Instagramu, so opazili tudi tuji mediji - od Politica in Guardiana do The Times in USA Today. Imenovali so ga "President Barbie", kar je pri nas sicer že dolgo časa njegov vzdevek (Barbika). To, da je nekdanji premier in predsednik parlamenta ter nekdanji vodja in predsednik stranke SD (prej Združene liste), postal "predsednik Instagrama", je danes njegov brand, njegova zaščitna blagovna znamka. Tako se Pahor po več kot 30 letih politične kariere prodaja leta 2017. Brez sramu. In brez vsebine.