Tudi Ljudmila Novak bo kandidirala za predsednico republike

Če ji uspe zmagati, bomo dobili prvo predsednico republike v zgodovini Slovenije

Ljudmila Novak se podaja v predsedniško tekmo

© Uroš Abram

Predsednica NSi Ljudmila Novak je napovedala kandidaturo za predsednico republike. »Imam polno podporo stranke in tudi številnih ljudi, ki so izrazili željo, da kandidiram,« je pojasnila. Nekdanji predsednik stranke in evropski poslanec Lojze Peterle je njeno kandidaturo podprl in povedal, da Slovenija premore malo politikov, ki znajo prisluhniti, zato je njene kandidature izjemno vesel.

"Predsednik republike mora imeti jasno in odločno besedo. Biti mora tudi varuh kompasa in prave smeri," je med drugim povedala med najavo kandidature in dodala, da bi kot predsednica sledila temeljni viziji, da mora Slovenija postati ena izmed 15 najuspešnejših držav na svetu.

»Veselim se predsedniške tekme. Slovenijo imam nadvse rada, zato želim zanjo narediti vse, kar je v mojih močeh,« je še povedala.

"Slovenija premore malo politikov, ki znajo prisluhniti. Zato sem kandidature Ljudmile Novak izjemno vesel." (Lojze Peterle, evropski poslanec)

Ljudmila Novak je tako postala prva ženska kandidatka v prihajajoči predsedništki tekmi. Poleg aktualnega predsednika Boruta Pahorja, so svoje kandidature napovedali tudi kulturnik Andrej Rozman - Roza, diplomat in profesor Milan Jazbec in kamniški župan Marjan Šarec. Svojo kandidaturo pa je kljub napovedi že umaknil predsednik SNS Zmago Jelinčič Plemeniti, med tistimi, ki so jo napovedali, a še niso zbrali potrebnih 5.000 podpisov (ali 3000 podpisov in podporo politične stranke oz. podporo politične stranke in treh poslancev državnega zbora), pa so tudi štajerski estradnik Damjan Murko, pop pevec Dominik Kozarič in komedijant Žiga Papež.

O tem, ali je Borut Pahor res nepremagljiv, je pred kratkim v Mladini pisal Jure Trampuš, ki je sledil raziskavi javnega mnenja. Slednja namreč nakazuje, da se lahko zgodi, da bomo imeli na predsedniških volitvah dva kroga.