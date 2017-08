Trumpova kaznovalna politika

Predsednik ZDA Donald Trump v senci medijsko odmevnih škandalov dosledno in dolgoročno spreminja ZDA. To je mogoče videti predvsem na področju pravosodja, človekovih pravic, energije in okolja.

Predsednik ZDA Donald Trump je v prvih šestih mesecih svojega mandata veliko dosegel. Kako dosledno in dolgoročno spreminja ZDA, je mogoče videti predvsem na področju okolja, energije in pravosodja, piše die Welt. Te spremembe so zakrite s škandali, s katerimi se v glavnem ukvarjajo tradicionalni mediji.

Republikanec Trump spreminja pravosodni sistem, na novo piše zakonodajo o varstvu okolja in o priseljevanju, deregulira, kar je mogoče, pripravlja velike gradbene projekte, iz »okovov« osvobaja gospodarstvo in podjetja. Ta politika je v vsem nasprotje politiki, ki jo je vodil njegov predhodnik demokrat Barack Obama. Mnogi pravijo, da je to bistvo, njegovi privrženci pa so navdušeni.

V anketi, ki jo je izvedel Pew-Institut, je 44 odstotkov podpornikov republikancev zatrdilo, da živijo danes boljše, kot pred 50 leti. Pred enim letom je tako menilo le 18 odstotkov podpornikov te stranke. Z napovedjo umika ZDA iz podnebnega dogovora iz Pariza je Trump uresničil eno od svojih predvolilnih obljub. Agencija za okolje (EPA), organ, ki naj bi skrbel za varovanje okolja, bo korak za korakom uničila Obamin načrt za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov iz elektrarn (Clean Power Plan). Kmalu namerava dovoliti naftne vrtine na Arktiki in v Atlantiku. Država pred temi vrtinami ne bo več ščitila nobene vode. Trumpova administracija namerava v škodo okolja in zdravja ljudi spremeniti uredbo o izpustih metana in ogljikovega dioksida, v korist industrije namerava omehčati tudi predpise o učinkovitosti avtomobilov, tovornjakov in goriva.

Novinarji New York Timesa ugotavljajo, da je samo agencija EPA odkar je Trump od januarja letos na oblasti, odpravila, blokirala izvajanje ali v nedoločeno prihodnost prestavila sprejem 30 predpisov s področja varovanja okolja. Odkar obstaja, to je 47 let, EPA v pol leta za toliko predpisov še ni odločila, da jih odpravi, blokira ali prestavi sprejem.

Julija so se v beli hiši pohvalili, da so ukinili 391 uredb. Če je to »odprava administrativne države«, ki jo obljublja glavni svetovalec predsednika Steve Bannon, Trumpova administracija njegov načrt dosledno in brez zamud uresničuje. Trump vedno znova razlaga, kako ponosen je na boj proti regulativam. Še veliko verig namerava odpreti, zagotoviti prosto pot za svobodne podjetnike, sporoča prek twitterja. Več rasti, več tovarn, več dobičkov – to je bistvo njegove politike. Varovanje okolja, kritika potrošništva ali varčevanje z energijo so zanj nadležne teme.

Odpravil je blokade, s katerimi je Obama ustavil gradnjo novih naftovodov, zmanjšal je regiulacijo za finančni sektor in s tem varovalke za uporabnike finančnih storitev, ki jih je Obamova administracija uvedla po finančni krizi, četudi so bile te varovalke zaradi lobiranja finančnega sektorja veliko milejše, kot je bilo sprva predvideno.

Posebej učinkovito je pod Trumpovo oblastjo ministrstvo za pravosodje. Minister za pravosodje Jeff Sessions, ki je v zadnjem času nekoliko v Trumpovi nemilosti, je za najtrše konservativce uresničitev upanj, za demokrate pa nočna mora. Policiji namerava dopustiti uporabo trde roke, olajšati zaseg premoženja. Tudi najmanjša kazniva dejanja, povezana z drogami, bodo spet najstrožje kaznovana, čeprav številne raziskave kažejo, da so posledice takšne kaznovalne politike katastrofalne. Mesta priseljencem ne bodo več smela zagotavljati varnosti, tistim, ki kljub temu bodo, grozi odtegnitev denarja.

Da ZDA kljub množičnim protestom izvajajo dele zakonodaje o prepovedi priseljevanja za Muslimane iz določenih držav, gre zahvala Neilu Gorsuchu, ki ga je Trump imenoval za novega vrhovnega sodnika ZDA. To imenovanje ima zelo dolgoročne posledice, je eden največjih Trumpovih uspehov. Republikanci so njegovo potrditev v senatu zagotovili s spremembo zgodovinskih pravil.

Ker Trump na številna mesta z dosmrtnim mandatom na zveznih sodiščih imenuje konservativce, Atlantic opozarja na val sprememb definicije temeljnih pravic. Transseksualci in istospolno usmerjeni ljudje imajo marsikje v ZDA spet težave, kar pomeni, da Trump tudi na tem področju ukinja že pridobljene pravice.

Zlasti na socialnih omrežjih je po navedbah die Welt veliko kritik, da veliki tradicionalni mediji o spremembah, ki jih izvaja Trump, premalo poročajo. Medtem, ko se država spreminja, se mediji preveč osredotočajo na to, ali se je Rusija vmešavala v lanske predsedniške volitve, neotesanosti in razrešitve v beli hiši. Ben Carson, minister za stanovanjsko gradnjo, je recimo izrazil zadovoljstvo, da »Trump ves ogenj potegne nase«, zato on lahko dela svoje delo.