Nam bodo letalske družbe kmalu plačale, da bomo leteli z njimi?

Zlasti velike ameriške in nizkocenovne evropske letalske družbe so lani z zaračunavanjem dodatnih plačil za različne storitve že zaslužile milijarde dolarjev

© Pixabay

Letalske družbe so lani povečale prihodke od plačil, ki jih za dodatne storitve zahtevajo od potnikov. Deset največjih letalskih družb je lani s temi plačili zaslužilo 28 milijard dolarjev, kar je 13-krat več kot pred desetimi leti. Kot je pokazala študija hiše IdeaWorks, so bile pri pobiranju dodatnih plačil uspešne predvsem velike ameriške in nizkocenovne evropske letalske družbe Ryanair, Wizzair, Easyjet.

Kot poroča die Presse je samo ameriška družba United lani poleg prihodkov od prodaje vozovnic od potnikov za dodatne storitve pobrala 6,2 milijarde dolarjev (5,3 milijarde evrov). Dobro polovico tega denarja (52 odstotkov) je pobrala z dodatnimi storitvami, kot so plačilo za dodatno prtljago, izbiro sedeža, pristojbine za posredovanje pri iskanju hotelske sobe ali vozila za najem. Slabo polovico prihodka od d0odatnih plačil je Unitedu prinesel program za potnike, ki pogosto potujejo z letalom.

Štirim ameriškim letalskim družbam, ki so lani največ zaslužile z dodatnimi storitvami za potnike, na petem mestu sledi Air France/KLM, ki je tako zaslužila 2,1 milijarde dolarjev, poroča Money Magazine.

Nizkocenovniki programa ugodnosti za potnike, ki pogosto potujejo z letalom, nimajo, pa so kljub temu med največjimi lanskimi zaslužkarji z dodatnimi storitvami. Irska nizkocenovna družba Ryanair je lani z zaračunavanjem dodatnih storitev zaslužila slabi 2 milijardi dolarjev, britanski Easyjet pa 1,36 milijarde dolarjev. Madžarski Wizzair je skoraj 40 odstotkov prometa ustvaril z dodatnimi storitvami.

Nizkocenovniki programa ugodnosti za potnike, ki pogosto potujejo z letalom, nimajo, pa so kljub temu med največjimi lanskimi zaslužkarji z dodatnimi storitvami.

Največji znesek dodatnih plačil na potnika je z 49,89 dolarja lani zabeležil ameriški nizkocenovnik Spirit, ki potnikom dodatno zaračunava vso ročno prtljago, privablja pa jih z zelo nizkimi cenami vozovnic. To pomeni, da let, za katerega vozovnico ponuja za 25 dolarjev, potnika zaradi dodatnih plačil kaj hitro lahko dejansko stane 100 dolarjev.

Medtem ko je večina od desetih letalskih družb, ki so lani največ zaslužile z dodatnimi storitvami za potnike, okrog polovico teh prihodkov ustvarilo s programi za potnike, ki pogosto potujejo z letali, je letalska družba Qantas s svojim tovrstnim programom ustvarila kar 90 odstotkov prihodkov od dodatnih plačil.

Programi za potnike, ki pogosto potujejo z letali, letalskim družbam prinašajo denar tako, da finančnim institucijam prodajajo točke, ki jih zbirajo potniki. Finančne družbe na podlagi teh točk potnikom, ki uporabljajo njihove kreditne kartice, ponujajo različne nagrade.

Nizkocenovnim družbam, ki nimajo programov za potnike, ki pogosto potujejo z letali, lepe prihodke prinaša dodatno zaračunavanje za prtljago, izbiro sedežev, posebne čakalnice, hrano in pijačo na letalu. Sistem ponudbe za dodatno plačilo »a la carte« po podatkih analitikov hiše IdeaWorks od nizkocenovnih letalskih družb vse bolj prevzemajo tudi klasične letalske družbe.

Nizkocenovnim družbam, ki nimajo programov za potnike, ki pogosto potujejo z letali, lepe prihodke prinaša dodatno zaračunavanje za prtljago, izbiro sedežev, posebne čakalnice, hrano in pijačo na letalu.

Da bi lažje konkurirale nizkocenovnim družbam, kot sta Frontier in Spirit, so v ZDA klasične velike letalske družbe American, Delta in United, pred kratkim uvedle osnovne cene za ekonomski razred (ceno samo za sedež). Večina potnikov se potem, ko jim ponudijo dodatne storitve za doplačilo, odloči plačati več, kot samo sedež.

Skuli Mogensen, ustanovitelj islandskega nizkocenovnika WOW air, je za Business Insider povedal), da se kmalu lahko zgodi, da bodo letalske družbe plačale potnikom, da bodo z njimi leteli. Družba WOW air je januarja letos lete med Evropo in ZDA ponujala za 69 dolarjev, junija je to ceno še znižala na 55 dolarjev. Mogensen razlaga, da je to mogoče, ker so dodatna plačila za izbiro sedeža, obrok na letalu in druge podobne storitve že postale norma.

Poleg tega je WOW air sklenil ugodne sporazume s hoteli, restavracijami, agencijami za posojanje vozil in drugimi podjetji s področja turizma. Ti sporazumi islandskemu nizkocenovniku zagotavljajo prihodke od različnih storitev, ki jih koristijo potniki. Po Mogensonovih besedah potnikom tako omogočajo, da plačajo le tisto, kar potrebujejo. WOW air tudi že išče možnosti za inovativno nagrajevanje potnikov, kar vključuje plačila za objave na socialnih omrežjih.

V EU od novembra 2008 velja uredba, na podlagi katere morajo evropski letalski prevozniki oglaševati cene letalskih vozovnic, ki vključujejo vse takse in druge stroške, ki jih zaračunavajo potnikom. Nizkocenovniki Ranair, Easyjet in Wizzair z dodatnimi storitvami kljub temu z dodatnimi storitvami dobro služijo.