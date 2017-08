Prihaja »detektor sranja« za boj proti lažnim novicam

Milijarderja George Soros in Pierre Omidyar sta podprla razvoj računalniškega sistema za avtomatsko opozarjanje na lažne novice

© Pixabay

Novinarji bodo kmalu lahko začeli uporabljati sistem oziroma računalniški program za avtomatsko preverjanje informacij. Ta sistem jih bo takoj opozoril na netočne trditve v medijih in parlamentu. Prva različica sistema, ki so ga snovalci poimenovali »detektor sranja«, bo v okviru globalnega boja proti netočnim novicam na voljo za testiranje oktobra.

Razvijajo ga v organizaciji Full Fact v Londonu, s 500 tisoč dolarji sta ga podprla dva milijarderja: investitor George Soros in ustanovitelj eBayja Pierre Omidyar. Sedanja različica, ki so jo predstavili novinarjem Guardiana, prebere trditve, ki jih izrečejo politiki, in takoj poda oceno o njihovi verodostojnosti.

Nov program bodo najprej testirali v Veliki Britaniji, razviti ga nameravajo tudi v Južni Ameriki in Afriki. Organizacija Full Fact sodeluje z argentinsko organizacijo za preverjanje informacij Chequeado in organizacijo Africa Check, ki deluje v več državah podsaharske Afrike.

Mevan Babakar, direktorica projekta v organizaciji Full Fact v Londonu, pravi, da skušajo vzpostaviti imunski sistem, kajti objavljenih je vse več napačnih informacij in nimamo sredstev, da bi se temu postavili po robu. Sedanja različica novega programa prebira podnapise novičarskih programov v živo, prenosov parlamentarnih sej, časopisne članke. Prečesava besedo za besedo, poved za povedjo dokler ne najde trditve, ki ustreza trditvi, ki jo že ima v bazi podatkov.

Sedanja različica novega programa prebira podnapise novičarskih programov v živo, prenosov parlamentarnih sej, časopisne članke. Prečesava besedo za besedo, poved za povedjo dokler ne najde trditve, ki ustreza trditvi, ki jo že ima v bazi podatkov.

Novinarjem Guardiana so predstavili njegovo delovanje med razpravo o zdravstvu v parlamentu. Sistem je podčrtal besede, ki so jih izrekli politiki, če so se te skladale s podatki iz baze. Za trditev, da je laburistična vlada v zadnjih šestih letih zmanjšala število bolniških postelj za 25 tisoč, je sistem ugotovil, da drži, saj je v bazi našel podatek, da se je med letoma 2003 in 04 in 2009 in 10 število postelj v angleških bolnišnicah zmanjšalo za 26 tisoč.

Kot netočno pa je označil trditev, da je bilo zagotovljenih 10 tisoč več mest za usposabljanje medicinskih sester. Pojasnil je, da se ta podatek nanaša na cilj vlade za zagotovitev dodatnih mest do leta 2020 za usposabljanje medicinskih sester, babic in otroških negovalk. Druga različica računalniškega programa preverja trditve, ki so objavljene na televizijskih zaslonih med govori politikov.

Razvijalci želijo nov program razširiti tako, da bo sam znal poiskati informacije v statističnih bazah in bazah preverjenih informacij. Iščejo tudi rešitve, da bi uporabnikom twitterja in facebooka omogočili preverjanje informacij, ki jih dobijo prek socialnih omrežij (news feed). Prek teh omrežij se širi velika večina najhujših napačnih novic.

Mevan Babakar kljub temu opozarja na omejitve sistema, saj verjame, da bi moral biti najprej na voljo novinarjem. Če bi ga takoj dali na voljo za širšo javnost, se lahko zgodi, da ne bo dosegel svojega namena, ker ljudem, ki želijo hitre odgovore, tega ne bo mogel zagotoviti. Nov sistem naj bi pomagal novinarjem, da bi politike lahko takoj na konferenci za novinarje potegnili za jezik, namesto, da morajo nazaj v pisarno, kjer lahko preverijo njihove trditve.

Nov sistem naj bi pomagal novinarjem, da bi politike lahko takoj na konferenci za novinarje potegnili za jezik, namesto, da morajo nazaj v pisarno, kjer lahko preverijo njihove trditve.

Babakarjeva se tudi ne strinja, da nov sistem ločuje resnico od laži, še posebej, ker »lažno« danes pomeni informacije, ki jih ljudje ne marajo, ne novice, ki so objektivno lažne. »Z besedo resnica imam problem, ker ima za različne ljudi različen pomen,« razlaga. Po njenem mnenju so zadeve pravilne ali napačne, resnica je osebna. Ljudje lahko rečejo, da se kriminal povečuje, ker to velja za njihovo okolico, na nacionalni ravni pa ob tem lahko pada. Namen novega programa ni ljudem ponuditi zaključke, ampak najboljše dokaze, ki so na voljo.