Deset kulturnih dogodkov od četrtka do nedelje

V Pritličju bo nastopila londonska pesnica in glasbenica Farai. V Mestni galeriji bodo odprli prvi shirting info point – prostorsko lokacijo, ki bo ozaveščala javnost o bolj odgovornem načinu oblačenja. V Španskih borcih bo otvoritev 20. mednarodnega festivala Mladi levi s plesno-gledališko predstavo Zasledovalci sreče, ki ji bo sledila tradicionalna mladolevovska zabava.

Četrtek, 17. avgust

V Mestni galeriji Ljubljana bodo ob 19.00 v okviru spremljevalnega programa 25. Bienala oblikovanja odprli prvi shirting info point – prostorsko lokacijo, ki bo ozaveščala javnost o bolj odgovornem načinu oblačenja. Na razpolago bo okoli trideset unikatnih srajc domačih modnih oblikovalcev ter nekaj srajc londonskih oblikovalcev. Vsak uporabnik si lahko izbere srajco, jo nosi/shirta deset dni in jo preda naslednjemu. Otvoritveni dogodek Shirting: London - Ljubljana (shirting 09) bo pospremil plesni performans KD Qulenium.

V Pritličju Ljubljana bo ob 21.00 v okviru cikla Selekcija nastopila londonska pesnica in glasbenica Farai, rojena v Zimbabveju, ki se ji bo na odru pridružil producent, glasbenik in DJ TØNE.

e_OnHrCtRpo

Na letnem vrtu Gala hale (Metelkova) Ljubljana bo ob 21.00 nastopil italijanski elektro funk duo Frank Sinutre, ki se po dveh letih ponovno vrača v Ljubljano.

NEnJZxkCemk

Petek, 18. avgust

V MMC Kibla Maribor bodo ob 19.00 odprli razstavo z naslovom Aleksander Červek trio-Intermezzo, ki reprezentira “troedini” potencial umetnika Aleksandra Červeka, ki se z osebnoizpovedno ustvarjalno medigro za trenutek zaustavi v razcepu skrajnih principov kreativnosti: med racionalnim in emotivnim. Intermezzo tako predstavlja vmesni člen umetnikove modalnosti.

V Keršmančevem parku Kamnik bo ob 20.00 v okviru festivala Kamfest nastopila srbska ska reggae zasedba Zaa.

RnspiDJJeFU

V Španskih borcih Ljubljana bo ob 20.00 otvoritev 20. mednarodnega festivala Mladi levi s plesno-gledališko predstavo Zasledovalci sreče v izvedbi EnKnapGroup, v kateri se Pavol Liška in Kelly Copper, ustanovitelja newyorške skupine Nature Theater of Oklahoma, spopadeta z mitom in zapuščino ameriških sanj ter njihovimi posledicami.

© Andrej Lamut

Na vrtu Cafe Galerije Pungert Kranj bo ob 20.30 otvoritev festivala Jazz kamp Kranj, na katerem bo nastopila zasedba Bluesbreakers.

EJhkQu_--xA

V Športnem parku Ruše bodo ob 21.00 v okviru festivala Letni oder Ruše nastopili: Edo Maajka, Bad Copy, N'toko in Icotovi zobi.

js8uSR0fI0I

Sobota, 19. avgust

V Stari mestni elektrarni Ljubljana bo ob 20.00 v okviru 20. mednarodnega festivala Mladi levi na ogled predstava Pet lahkih komadov. Nemški režiser Milo Rau, veteran dokumentarnega in politično angažiranega gledališča, ki rad dreza v tabuje, je tokrat izbral primer Marca Dutrouxa, belgijskega morilca in pedofila.

Nedelja, 20. avgust

V Desnem atriju Mestne hiše Ljubljana bo ob 20.00 v okviru fotografske razstave Branka Čeaka, Domna Pala in Jožeta Mačka z naslovom (Ne)znana Ljubljana, nastopila skupina Mascara Quartet.