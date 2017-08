Skvot Inde le še čez poletje

Nekdanja tovarna Inde je prodana, skvoterji odhajajo sredi septembra

Skvot Inde - samo še to poletje.

Nova lastnika prostorov nekdanjega koprskega industrijskega objekta sta svetovno znani kaskader Rok Cvetkov in Valter Krmac iz izolskega podjetja KMK Box. Z dotedanjo lastnico, Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB), sta konec maja podpisala pogodbo za nakup dobrih 12.000 kvadratnih metrov velikega kompleksa. Cvetkov načrtuje postavitev filmskega studia, Krmac pa proizvodno halo za izdelavo plastične transportne embalaže. Del prostorov, kjer je dobri dve leti delovala Ustvarjalna platforma Inde (UPI) je padel pod lastništvo slednjega, ki konec leta načrtuje selitev proizvodnje v Koper.

Po primopredaji lastništva nad parcelo in objekti nekdanje tovarne Inde 6.6. 2017 novi lastnik Valter Krmac ni izgubljal časa, je na spletni strani zapisala avtonomno organizirana UPI kmalu po prodaji. »Delavci so pričeli že z gradbenimi deli, ki otežujejo dostop do prostorov Ustvarjalne platforme, v medijih pa smo lahko zasledili njegovo izjavo, da platforma ne obstaja, da je to 'par ljudi, ki si je prilastilo pravico, da zdaj hara po objektih'.«

»Mesto mora nuditi prostor za razvoj tudi alternativni kulturi, saj se le tako lahko razvijajo vsebine, ki niso podvržene zgolj logiki dobičkonosnosti.«

»Naše podjetje dela v skladu z zakonodajo, oni delujejo zunaj nje. To je težko združljivo,« je dogodek komentiral Krmac. Kolektiv se je odzval s sporočilom: »Eden od očitkov, s katerim se pogosto soočamo, je, da je delovanje UPI nelegalno. Dejstvo je, da je zasedba propadajoče stavbe, ki je več kot desetletje kazila mesto, v tem trenutku pravno-formalno nelegalno dejanje. Toda koncept legalnosti je zgodovinsko in kontekstualno pogojen. To, kar je nelegalno danes, je lahko legalno že jutri. Zakoni so pač arbitrarni dogovori. Zato se nam za razumevanje našega dela zdi bistveno pomembnejši koncept legitimnosti. To, da je skupina mladih ljudi pred skoraj tremi leti zasedla propadajoč objekt, ker v mestu Koper ni imela druge možnosti za realizacijo lastnih potencialov, je še kako legitimno dejanje.«

O novem lastništvu pa so junija na spletni strani zapisali, da to, da se je trenutno zamenjal lastnik, za kolektiv ni prav zelo relevantno. »Enako bi se morali ukvarjati s komerkoli. Krmac je kupil objekt in pripadajoče parcele vedoč, da v njem deluje UP Inde, vedel je, da je to tvegana naložba in zdaj mu ne preostane drugega kot da se s tem ukvarja.«

Produkt dogovarjanj z novim lastnikom je, da lahko skupnost UPI ostane v kompleksu do septembra. Prihodnost kolektiva, ki je v zadnjih dveh letih pripravil več kot 450 dogodkov, kot so koncerti, solidarne večerje, razprave, razstave, filmski večeri in športno-rekreacijski dogodki, je tako vprašljiva.

Če Koper želi biti mesto, mora dopustiti obstoj avtonomnega prostora, poudarja Ustvarjalna platforma Inde. »Mesto namreč mora nuditi prostor za razvoj tudi alternativni kulturi, saj se le tako lahko razvijajo vsebine, ki niso podvržene zgolj logiki dobičkonosnosti.«

