Mladi levi že dvajset let zaznamujejo poletno dogajanje v Ljubljani

Jubilejni festival bo potekal od 18. do 27. avgusta na različnih prizoriščih v Ljubljani

Milo Rau: Pet lahkih komadov

Mednarodni festival Mladi levi, ki ga od leta 1997 organizira zavod Bunker, vsako poletje v Ljubljano pripelje najaktualnejše odrske ustvarjalce z vseh koncev sveta. Zaznamuje ga zahteven umetniški profil sodobnega progresivnega gledališča, še posebno pa je znan po odkrivanju novih talentov. Po besedah direktorice festivala Nevenke Koprivšek jih ob jubileju bolj kot pogled nazaj zanima, kaj so izzivi prihodnosti, kakšna je usoda festivalov in komu so namenjeni.

Otvoritev letošnjega festivala bo 18. avgusta ob 20.00 v Španskih borcih z mednarodno plesno-gledališko koprodukcijo Zasledovalci sreče, ki sta jo z EnKnapGroup ustvarila Kelly Copper in Pavol Liška iz Nature Theater of Oklahoma. Predstavi bo sledil tradicionalni mladolevovski ples ob ritmih DJ Šanti Prije.

20. Mlade leve bo vsebinsko obarvalo vračanje, trajnejša sodelovanje in skupen razvoj. Na festival se vrača hrvaško-francoska umetnica Ivana Müller s predstavo za otroke Partitura, ki skozi igro postavlja vprašanje o drugosti, drugačnosti in formiranju skupin. Nemški režiser Milo Rau se na festivalu predstavlja že tretjič. V predstavi Pet lahkih komadov razgrinja temo pedofilije skozi primer Marka Dutrouxa, belgijskega morilca in pedofila. Že četrtič na festival prihaja kolektiv Rimini Protokoll – v preteklih edicijah so predstavljali dela Stefana Kaegija, tokrat pa se bo prvič predstavil drugi član kolektiva, Daniel Wetzel s predstavo Evros Walk Water 1 & 2, v kateri gledalci sledijo zgodbam pribežnikov iz Iraka, Afganistana in Sirije, ki spregovorijo o svojih predstavah in aktualnem doživljanju Evrope.

Evros Walk Water 1 & 2

Na festival se vračata tudi Sofia Asencio in Tomàs Aragay, tokrat kot režiserka in dramaturg predstave Semoline Tomić: Anarhija-participatorne predstave, v kateri Semolina skupaj s publiko in električnimi kitarami vzpostavlja sodelovanje. Bojan Djordjev tokrat prihaja z Majo Leo, Lauro Kalauz in Christopherjem Kriesem in predstavlja projekt Said to Contain, kjer z gledališkimi prijemi v našo realnost prinese revolucijo, ki jo je povzročil kontejner.

Anarhija

© Alessia Bombas

Na festivalu se v dveh projektih predstavlja tudi Tania El Khoury, ki je v Ljubljani že gostovala v okviru festivala Mesto žensk. Do koder me nesejo konice prstov je predstava namenjena enemu gledalcu naenkrat, v kateri se umetnik Basel Zaraa s pomočjo dotika in zvoka pogovarja o svoji izkušnji begunstva. Sodelovala pa je še pri predstavi Deborah Pearson z naslovom Zgodovina, zgodovina, zgodovina, v kateri skozi različne narativne plasti sledimo prepletu družinske in zgodovinske zgodbe. Tudi Pablo Fidalgo Lareo v predstavi z naslovom Moral boš v vojno prepleta zgodovinske dogodke z individualnimi usodami.

V Ljubljani bo na rezidenci ameriški vizualni umetnik, režiser, plesalec, performer John Kelly, ki bo na festivalu predstavil delo v nastajanju Čas ne črta. Legenda newyorške scene v predstavi sledi 40-letnim zapiskom o svoji umetniški poti in o preživetju na sceni, ki jo je opustošil aids.

Slovenske barve bodo poleg EnKnapGroup zastopali še Neja Tomšič s Čajanko za pet: Opijske ladje, v kateri skozi čajno ceremonijo in poslikane čajne sete pripoveduje o kolonializmu, čaju, ladjah in opiju; Maruša Kink z drzno priredbo Čehovih Treh sester; vizualna umetnica in scenografka Toni Soprano (Metka Golec), ki se bo lotila umetniške preobrazbe zidu Stare elektrarne ter Feministični pevski zbor Z'borke.

Zadnji dan festivala bo med 15 in 24. uro na parkirišču za Staro mestno elektrarno potekalo druženje ob glasbi tandema Kitch, okušanje dobrot orientalske kuhinje, za otroke pa bodo pripravili Protestno delavnico pod vodstvom Urške Boljkovac, na kateri bodo na transparente lahko zapisali svoje pritožbe ter jih postavili na ogled odraslim.