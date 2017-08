Deset kulturnih dogodkov od četrtka do nedelje

V Cankarjevem domu bo gostovala Kitajska nacionalna opera s Puccinijevo opero Madama Butterfly. V UGM Studiu Maribor bodo odprli razstavo Silvana Omerzuja z naslovom Risbe, lutke, avtomati. V MSUM Metelkova bo na ogled dvojna predstava Kako umirajo zajci in Privatni inventar, poljskih performerk Magde Tuka in Anite Wach. V Stari mestni elektrarni-Elektro Ljubljana bo potekalo druženje ob zaključku 20. festivala Mladi levi.

Četrtek, 24. avgust

V Cankarjevem domu Ljubljana bo ob 20.00 v okviru 65. Ljubljana Festivala gostovala Kitajska nacionalna opera iz Pekinga s Puccinijevo opero Madama Butterfly. Zgodba prevarane japonske gejše Čo Čo San, imenovane Butterfly, čakajoče na poročnika ameriške mornarice Pinkertona, njene velike ljubezni in očeta njenega otroka, se tragično konča. Pinkerton se po treh letih res vrne v Nagasaki, toda s svojo ženo Američanko in namenjen, da s seboj vzame svojega sina. Globoko prizadeta Butterfly se odloči narediti harakiri. Dirigent: Yang Yang

V Okrepčevalnici Repete Ljubljana bo ob 20.00 nastopila skupina Brest z Vesno Zornik, ki igra mešanico pop/rock/jazz/blues/alter/indie/etno glasbe.

i_z3KK3uYP4

Na letnem vrtu Gala hale (Metelkova) Ljubljana bo ob 21.00 v okviru cikla Domorodni četrtki nastopil Žiga Aljaž, ki bo predstavil digitalni projekt Still Life, ekspresivno tihožitje, ki se slika ob programskem manipuliranju samplov in beatov.

6wpLtgS5RZY

Petek, 25. avgust

V Muzeju sodobne umetnosti (Metelkova) Ljubljana bo ob 18.00 na ogled "dvojna predstava ontološke negotovosti" Kako umirajo zajci in Privatni inventar, poljskih performerk Magde Tuka in Anite Wach. Najnovejši dvoigri, ki ju izvajata, se sicer zelo razlikujeta po slogu, obe pa se poigravata z idejami izginjanja našega občutka bivanja. Epizodičnemu ritualu Privatnega inventarja, ki je zasnovan kot koreografija skritega, sledi namišljena delavnica Josepha Beuysa, prizorišče za raziskovanje samožrtvovanja in preobrazbe v Kako umirajo zajci.

V UGM Studiu Maribor bodo ob 19.00 odprli razstavo razstavo Silvana Omerzuja z naslovom Risbe, lutke, avtomati, ki je nastala v sodelovanju z Lutkovnim gledališčem Maribor. Na ogled bodo njegove lutke iz predstav Hiša Marije Pomočnice (2008), Prepovedane ljubezni (2009), Krabat (2014) ter risbe in avtomati, ki so nastali za različne predstave ali razstavišča v zadnjih destih letih.

Kabinet lutk in avtomatov, Galerija Loža, Koper, 2016

© Janez Marolt

V Stari mestni elektrarni-Elektro Ljubljana bo ob 20.00 v okviru 20. festivala Mladi levi na ogled predstava španskega avtorja Pabla Fidalga Larea z naslovom Moral boš v vojno, ki se začne danes. Predstava razpira eno izmed španskih bolečih zgodovinskih obdobij, Francovo fašistično Španijo, prek zgodbe dedkovega strica, ki je iz zapora pobegnil fašistom v Buenos Aires.

© Marta Pina

Na Titovem trgu Postojna bodo ob 20.30 v okviru festivala Zmaj'ma'mlade nastopili: Eightbomb, Ana Pupedan in Jardier.

W1c3p6i12Ko

Sobota, 26. avgust

Na letnem vrtu Gala hale (Metelkova) Ljubljana bodo ob 20.00 ob zaključku poletne sezone nastopili Prismojeni profesorji bluesa. Predskupina: Bad Notion

pi8fJlKCXQ4

Na terasi kluba eMCe plac Velenje bodo ob 21.00 v okviru 20. festivala mladih kultur Kunigunda nastopili: Repetitor (Srb), Cojones (Hr), Kvazi Cirkus, Klinični testiranci in Krvava rosa (Slo).

HdyGl3jMnug

Nedelja, 26. avgust

V Stari mestni elektrarni-Elektro Ljubljana bo od 15.00 do 24.00 potekal Jubilej! druženje ob zaključku 20. festivala Mladi levi. Program: glasbeni chill-out in hot-up izpod prstov MC Kitch, z orientalnimi začimbami posebnih gostov, družabne igre (namizni tenis, gumitvist, hulahop, ristanc …), Protestna delavnica pod vodstvom Urške Boljkovac, pokušina jedi kuharskih mojstric iz Sirije, Iraka in Afganistana, otvoritev razstave Toni Soprano in koncert FPZ Z’borke.