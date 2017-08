Drugo mnenje vabi avtorje k sodelovanju

Projekt, kjer avtor in kritik ne bosta več zoprnika, ampak konstruktivna sodelavca

© Pixabay

Društvo slovenskih literarnih kritikov že tretje leto organizira projekt Drugo mnenje, s katerim si prizadevajo za sodelovanje med avtorji in literarnimi kritiki pri pripravi in izgradnji novih slovenskih knjižnih del. Projekt sofinancira Javna agencija za knjigo.

Z Drugim mnenjem društvo »ponovno zaganja projekt, v katerem združuje pregovorne modrosti, da je po toči zvoniti prepozno in je po bitki lahko biti general, sodobna spoznanja o ogroženosti poklica literarnega urednika v času gospodarske krize in založniške hiperprodukcije ter uporabniške prakse s področja zdravstva,« so zapisali v objavi za javnost.

V okviru projekta bo osem kritikov, članov društva, delilo svoje znanje in izkušnje z zainteresiranimi avtorji, ki bodo v naslednjih dveh letih izdali knjige pri kateri izmed slovenskih založb. Avtorji lahko izbirajo med naslednjimi literarni kritiki: Tina Bilban, Ana Geršak, Petra Koršič, Dijana Matković, Mojca Pišek, Žiga Rus, Veronika Šoster in Urban Zorko.

Vsi avtorji, ki bi se želeli pred svojim knjižnim izidom posvetovati z izbranim kritikom-urednikom in tako pridobiti še drugo mnenje, so vabljeni, da se do 15. 9. oglasijo društvu na spodnji elektronski naslov, predstavijo svoj knjižni projekt in razkrijejo, s katerim urednikom bi želeli sodelovati.

Društvo slovenskih literarnih kritikov

e-pošta: projektdrugomnenje@gmail.com