Noči v stari Ljubljani v znamenju slovanske kulture

Več kot 300 nastopajočih bo med 24. in 26. avgustom popestrilo dogajanje v starem mestnem jedru Ljubljane

© Domen Pal

Med 24. in 26. avgustom bo v starem mestnem jedru slovenske prestolnice potekal 29. mednarodni glasbeni festival Noči v stari Ljubljani, na katerem se bodo predstavili številni vrhunski domači in tuji glasbeniki, rdeča nit letošnjega programa pa bo slovanska kultura. Poleg koncertov bo potekal tudi bogat spremljevalni program in mednarodno obarvana kulinarična ponudba. Festival, ki ga organizira Ustanova Imago Sloveniae, vsako leto pritegne več kot 60.000 obiskovalcev iz vse Slovenije in tudi tujine, zato ima evidentne učinke na razvoj kulture in kulturnega turizma v mestu.

Programska rdeča nit letošnjih Noči bo slovanska kultura. "Predstaviti želimo umetnost različnih slovanskih narodov, njihovo kulturno raznolikost razpeto med močno tradicijo in sodobno interpretativno prakso ter izpostaviti njen nepogrešljiv prispevek pri oblikovanju skupnega evropskega kulturnega prostora," pravi Janoš Kern, direktor Ustanove Imago Sloveniae.

Na 14 različnih prizoriščih se bo tokrat predstavilo več kot 300 umetnikov iz 15 držav. Med tujimi zasedbami velja posebej izpostaviti Ruski državni orkester St. Peterburga pod vodstvom dirigenta Vladimirja Popova, ki bo z avtentičnimi ruskimi instrumenti, kot so domra, balalajka, gusli, predstavil izbran opus ruske tradicijske glasbe. Zanimivi bodo tudi nastopi mednarodnih zasedb v sklopu EMAP – Evropskega glasbenega arheološkega projekta, ki pri svojem muziciranju uporabljajo najstarejše instrumente, ki so jih odkrili v evropskem prostoru.

Med domačimi izvajalci bodo izstopali Saksofonski orkester SOS, Ethnotrip in zasedba Aritmija feat. Sabiha Khan & Vinayak Netke, ki ljudsko glasbo s področja Balkana združuje z drugimi svetovnimi glasbenimi stili. V malo drugačni glasbeni preobleki se nam bo predstavila skupina uveljavljenih domačih akademskih glasbenikov, sicer članov orkestra Slovenske Filharmonije, ki združeni pod imenom Filharmone raziskujejo zvočne razsežnosti tradicijske, klasične in popularne glasbe slovanskih ljudstev JV Evrope.

Med domačimi izvajalci se bodo med drugim predstavili še harmonikar Marko Hatlak, Čompe, Fake Orchestra, Invidia Quartet, v festivalsko dogajanje pa bo po lanskoletnem uspehu ponovno vključen operni oder, na katerem bodo nastopili uveljavljeni pevci SNG Opera in balet Ljubljana in najboljši udeleženci mojstrskih tečajev petja Glasbene Matice.

Poleg glasbenih dogodkov bodo Noči ponudile vrsto drugih kulturnih vsebin (literarne, plesne, otroške delavnice) in bogat spremljevalni program, v okviru katerega velja še posebej izpostaviti mednarodni simpozij, na katerem bodo gostili 40 muzikologov iz 18 držav. Simpozij pripravljajo v sodelovanju z Oddelkom za muzikologijo Filozofske fakultete, Narodnim muzejem, ZRC SAZU in ICTM – Mednarodnim združenjem za tradicijsko glasbo. V času festivala bo potekal tudi sklop predavanj z naslovom Ruska Ljubljana. V festivalsko dogajanje se bo letos prvič vključilo Lutkovno gledališče Ljubljana, ki bo v atriju Magistrata izvedlo predstavo Svetlane Makarovič, Sapramiška.

Dogajanje na Nočeh bodo neposredno prenašali vsi trije programi nacionalnega RadiaSlovenija, ki bodo del svojega programa ustvarjali v živo na festivalskih prizoriščih.