Kako tehnološka podjetja podpirajo sovražne skupine

Tehnološka podjetja PayPal, Amazon in Newsmax trdijo, da ne smejo poslovati s sovražnimi skupinami, a sovražne strani se lahko brez težav priključijo na njihove mreže

PayPal je, dokler ga na to niso opozorili novinarji ProPublice, omogočal plačilo donacij za spletno stran.

Zaradi »skrajne sovražnosti do Muslimanov« sta nevladna organizacija Southern Poverty Law Center in judovska organizacija Anti-Defamation League spletno stran Jihadwatch.org označili za aktivno sovražno skupino. Britansko notranje ministrstvo je leta 2013 direktorju strani Robertu Spencerju zaradi njegovih stališč glede Islama prepovedala vstop v državo. Ta stališča pa ne motijo tehnoloških podjetij PayPal, Amazon in Newsmax, ugotavljajo novinarji ProPublice.

PayPal je, dokler ga na to niso opozorili novinarji ProPublice, omogočal plačilo donacij za spletno stran. Newsmax, spletna novinačarska mreža, ki jo vodi Chris Ruddy, tesni prijatelj predsednika ZDA Donalda Trumpa, Jihad Watchu plačuje za klike uporabnikov na njene naslove. Amazon je tej skupini do pred kratkim omogočal sodelovanje v programu, prek katerega stran dobi delež denarja od prodaje knjig, ki jo zagotovi Amazonu. Vse tri družbe trdijo, da jim poslovna politika ne dovoljuje poslovanja s sovražnimi skupinami.

Jihad Watch je ena od mnogih spletnih strani, ki jim tehnološka podjetja pomagajo služiti s sovražnimi stališči. Preiskava novinarjev ProPublice je pokazala, da 39 od 69 sovražnih spletnih strani služi denar z oglasi, donacijami ali drugimi orodji, ki jih ponujajo tehnološka podjetja. Ob tem ni nujno, da so vodstva tehnoloških podjetij seznanjena s tem, da poslujejo s sovražnimi stranmi, saj svoje storitve ponujajo avtomatsko na podlagi računalniških logaritmov.

Po spopadih v Charlottesvillu je več tehnoloških podjetij prekinilo sodelovanje s skrajnimi skupinami. A novinarji ProPublice ugotavljajo, da nekatera tehnološka podjetja, ki trdijo, da nasprotujejo širjenju sovraštva, niso vzpostavila nadzornih procesov za izločanje strani za širjenje sovraštva.

PayPal ima poslovno politiko, ki prepoveduje poslovanje s stranmi, ki njegove storitve uporabljajo za »promocijo sovraštva, nasilja ali rasne nestrpnosti«. Kljub temu je omogočal nakazila donacij za 23 strani, ki širijo sovraštvo, kar je tretjina tovrstnih strani, ki so jih preverili novinarji ProPublice.

Po nemirih v Charlottesvillu je PayPal prenehal prejemati plačila ali donacije za več nacionalističnih belskih skupin, ki so sodelovale v pohodu. Objavil je sporočilo, da ostaja pozoren na sovraštvo, nasilje in netolerantnost. Vsak primer sicer preuči posebej ter skuša zagotavljati ravnotežje med »svobodo govora« in »omejevanjem in zapiranjem« spletnih strani, ki širijo sovraštvo.

V družbi Newsmax so novinarjem ProPublice povedali, da niso vedeli, da tri strani, s katerimi sodelujejo, veljajo za sovražne. Obljubili so, da bodo pregledali vsebino teh strani ter ukrepali, če bodo ocenili, da je to potrebno. V Amazonu so povedali, da so že odstranili Jihad Watch in druge tri sporne spletne strani s seznama partnerjev. Čeprav na svojih spletnih straneh še vedno ponujajo povezavo na Amazonov program, sporne strani za to ne dobijo več plačano.

Strani, ki so jih novinarji ProPublice označili kot sovražne, so odločno zanikale, da širijo sovraštvo. Robert Spencer, direktor Jihad Watcha, pravi, da nasprotovanje džihadističnemu terorju ni sovražno, rasistično ali skrajno. Pravi ekstremizem po njegovih besedah izvajajo skupine, ki skušajo cenzurirati internet. Novinarko Lauren Kirchner je označil za »levičarsko novinarko«, ki je grozila strani. Napadla jo je tudi druga protiislamska aktivistka Pamela Geller.

Donacije in možnost nakazil prek PayPala in drugih podobnih podjetij so življenjskega pomena za strani, kot je JIhad Watch. Ta je leta 2015 tri četrtine od 100 tisoč evrov prihodka dobila prek donacij.

Sovražne strani lahko vzpostavljajo sodelovanje s tehnološkimi podjetji brez temeljitih preverjanj. Vsaka spletna stran lahko izpolni spletni obrazec za pridružitev, recimo Amazonovi mreži.

PayPal v zadnjih tednih onemogoča plačila donacij za sovražne spletne strani. Med njimi je tudi VDARE.com, ki nasprotuje priseljevanju in velja za »belo nacionalistično«. VDARE, ki trdi, da ni bela nacionalistična skupina, je takoj prestopila k družbi Stripe, ki trdi, da prepoveduje finančne transakcije za podporo mamilom, pornografiji in »jasnovidcem«. Peter Brimelow, urednik VDARE pravi, da je ukinitev plačil prek PayPala del čistke s strani »avtoritarne komunistične levice, ki kaznuje vsakogar, ki se ne strinja z njenim protiameriškim nasiljem proti domoljubnim ljudem«. Bralce je pozval, naj donacije nakazujejo na druge načine, recimo prek bitcoina. Leta 2015 je spletna stran VDARE skoraj ves prihodek dobila z donacijami.

Nekatere spletne strani se financirajo z oglaševanjem. SonsofLibertyMedia.com, ki trdi, da zastopa »judovsko-krščansko etiko«, kot kaže, za oglaševalce ni zanimiva. Zato se financira na druge načine, ki jih ponuja tehnološka industrija. Objavlja sponzorirane članke prek podjetja Taboola, s katerim si deli prihodke. Tabooli poslovna politika prepoveduje poslovanje s stranmi, ki imajo »politično religiozne agende« ali uporabljajo sovražni govor. Na opozorilo novinarjev Pro Publice so odgovorili, da bodo še enkrat pregledali stran SonsofLibertyMedia.com.

Čim se spletna stran pridruži tehnološki mreži, prek oglasov, donacij ali z delitvijo prihodka z družbami, kot je Taboola, hitro lahko začne služiti denar.