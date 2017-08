Kazen zaradi nudizma

Policisti obiskali divjo FKK plažo v Piranu

»Na-na-naturist je odvrgel figov list … po vsem telesu rjav, tak je naturist taprav …« je v pesmi Naturist na Melodijah morja in sonca daljnega leta 1983 prepevala glasbena skupina 12. nadstropje. Pred dnevi, 35 let kasneje, pa so nudisti na divji plaži med Fieso in Piranom dobili obisk policistov. Ti so eni osebi izrekli opomin zaradi nedostojnega vedenja na javnem kraju.

V Sloveniji sicer ni nobene uradne nudistične plaže ali (priobalnega) kampa, so se pa z leti uveljavili nekateri kotički, ki veljajo za prijazne do nudistov. Najbolj znani so del strunjanske plaže pod Belim križem, divja plaža na Debelem rtiču in plaža pod piranskim obzidjem, kjer so policisti nedavno izrekli kazen zaradi nudizma. Uradne turistične zmogljivosti za nudiste sicer ponujajo v Kampu sončni gaj v Termah Banovci, v Kampu Smlednik ob Zbiljskem jezeru ter v Kampu Mali raj v bližini Dolenjskih Toplic.

Slovenska obala je del jadranske obale, ki velja za eno izmed bolj strpnih do nudizma. Pravo, uradno nudistično plažo so na otoku Rabu odprli že leta 1934. Danes je na Hrvaškem več kot 30 uradnih nudističnih kampov in plaž ter še vsaj trikrat toliko neuradnih nudističnih plaž ali plaž, kjer je nošenje oziroma nenošenje kopalk posameznikova izbira.

A kot v vedno številnejših državah po Evropi se tudi na Hrvaškem in v Sloveniji krepijo politične sile, ki delujejo z roko v roki s katoliško cerkvijo. Tako se na Hrvaškem vse od razpada Jugoslavije zlagoma zmanjšujejo FKK-zmogljivosti in ta usmeritev se je zadnja leta le še okrepila. V Sloveniji pa se je zgodilo sploh prvič, da bi kdo na policiji prijavil kopalca, ki se kopa nag.

Po pisanju Primorskih novic so se policisti prejšnji teden odpravili na plažo, kjer se že desetletja kopajo nudisti, zaradi prijave, ki jo je podala (oblečena) kopalka, ker naj bi bili goli kopalci vznemirjali njene vnuke. Tiskovna predstavnica policijske uprave Koper Anita Leskovec pojasnjuje, da so podobno prijavo na koprski policiji prejeli tudi nekaj dni kasneje, vendar policisti na kraju niso ugotovili kršitev. In kaj bi se zgodilo, če bi se nasprotniki nudizma odločili vsak dan podati prijavo zoper nudiste? Bi koprski policisti vestno kaznovali kopalce, ki sicer nikomur nočejo nič žalega?

»Zagotovo bi vsak primer posebej ocenili in na podlagi ugotovljenih dejstev in okoliščin ukrepali (oziroma ne ukrepali) skladno z zakonodajo. Ugotavljali bi, ali obstoji prekršek, zatem pa bi se odločali, ali bodo policisti izrekli opozorilo ali pa globo,« pojasnjuje Leskovčeva. Usoda nudistov je tako za zdaj predvsem v rokah koprske policije. Zakon namreč predvideva, da je za obstoj prekrška in izrek kazni dovolj, če se je kdo čutil vznemirjenega, recimo zaradi golote. In to čeprav se je šel zavestno kopat na del plaže, kjer se tradicionalno kopajo (tudi) nudisti.