Strip o padli gazeli

Od jutri dalje v Mladini nov strip o času osamosvojitve

Zoran Smiljanić in Marijan Pušavec na predstaviti stripa Meksikajnarji 5.

V Mladini bo začel izhajati strip Zadnji let Tonija Mrlaka. Strip, ki sta ga ustvarila Marijan Pušavec in Zoran Smiljanić, tandem, ki je naredil tudi kultne Meksikajnarje, naš naobsežnejši strip, opisuje življenjsko zgodbo pilota helikopterja, ki je bil sestreljen med osamosvojitveno vojno v središču Ljubljane. Helikopter je na svojem zadnjem letu prevažal kruh, sestrelili pa so ga s stolpnice na Trgu republike. V Ljubljani se je pač »premalo pokalo«.

O zgodbi Tonija Mrlaka je izšla tudi knjiga, njegovi svojci pa so v kazenskem postopku neuspešno preganjali brigadirja Toneta Krkoviča, ki naj bi bil odgovoren za nepotrebno sestrelitev.

Toni Mrlak (1950 – 1991), pilot sestreljene gazele © Knjiga Skrito povelje, Draga Potočnjak, Založba Sanje

Strip bo v Mladini izhajal v več delih.