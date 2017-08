Janša obsojen

Sodišče zavrnilo Janšev predlog za ponovno sojenje. In spotoma ugotovilo, da je lagal.

Janez Janša

© Borut Krajnc

Sodišče v Velenju je zavrnilo pritožbo Janeza Janše na odločitev, da v zadevi Mojca Pašek Šetinc proti Janezu Janši ne bo ponovno odločalo in s tem potrdilo sodbo, po kateri mora Janša tožnici izplačati 6000 evrov odškodnine, ker jo je (skupaj z še eno novinarko TV Slovenija Evgenijo Carl) označil za odsluženo prostitutko.

Janša je bil v zadevi obsojen z zamudno sodbo, ker se ni odzval na poziv sodišča, da poda odgovor na tožbo. Zamudna sodba sicer ne pomeni, da je bil Janša obsojen zgolj zato, ker se ni odzval, pač pa je sodišče odločilo na podlagi dokazov (žaljivega zapisa na družabnem omrežju Twitter). A Janša je skušal doseči vrnitev v prvotno stanje in ponovljeno sojenje, saj naj se na sodni poziv lani poleti ne bi mogel odzvati, ker je bil na dopustu.

Sodišče je sicer Janšev predlog za ponovno sojenje vzelo resno, izvedlo cel kup dokazov, zaslišalo tudi Janšo in njegovo soprogo Urško Bačovnik Janša ter pridobilo poročilo Pošte Slovenije, ki je dostavila nesrečni poziv sodišča. In pri tem skrbnem pregledu so ugotovili tudi nekaj »neskladij« med tem, kar je zatrjeval Janša in dejanskim stanjem.

Ugotovili so, da v tistem času sploh ni bil ves čas odsoten skupaj z družino (z ženo in mladoletnima otrokoma), kot je zatrjeval v predlogu za ponovno sojenje, pač pa je prvi del dopusta v tujini preživel sam s starejšim otrokom medtem ko je bila njegova soproga z mlajšim doma. Poleg tega se je izkazalo, da drugega dela dopusta niso preživeli na otoku Pašmanu pač pa Pelješcu.

Omenjena »neskladja« med Janševimi trditvami in dejanskim stanjem sicer za odločanje sodišča niso bile bistvenega pomena, šlo je za nekaj nepomembnih laži pač.