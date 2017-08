Mednarodni festival kratkega filma v Ljubljani

Osrednji del festivala predstavljata tekmovalna programa domačih filmov in filmov iz držav bivše Jugoslavije

Anja Ganja

Med 28. avgustom in 2. septembrom bo na različnih prizoriščih v Ljubljani potekal 3. FeKK-mednarodni festival kratkega filma, ki bo tudi letos postregel s pestrim filmskim dogajanjem. Festival organizira Društvo za uveljavljanje kratkega filma Kraken, katerega cilj je kratko formo v javnem diskurzu enakovredno postaviti ob bok celovečerni ter ustvariti stičišče avtorjev, teoretikov, producentov in festivalskih organizatorjev. Osrednji del festivala predstavljata tekmovalna programa domačih (FeKK SLO) in bivših domačih (FeKK YU) kratkometražnih filmov, med katerimi bo zmagovalca izbrala mednarodna strokovna žirija v sestavi: Jukka Pekka Laakso (direktor filmskega festivala Tampere), Ingrid Beerbaum (novinarka in filmska kritičarka iz Berlina), Michael Pattison (britanski kritik, pisec, programski selektor in filmski avtor).

V sekciji FeKK SLO se bo v treh sklopih za naziv slovenskega zmagovalca festivala potegovalo 21 filmov slovenskih avtoric in avtorjev. Med njimi so tako kratki filmi, ki so bili predstavljeni na festivalih v tujini-animirani film Nočna ptica v režiji Špele Čadež, Srečno, Orlo! Sare Kern in Meje Damjana Kozoleta, kot tudi študentski filmi in dela neodvisnih avtorjev. Večina jih bo prikazana premierno, med njimi nov kratki film Tomaža Gorkiča Apoptoza.

BV0WapF5THw

Mednarodni tekmovalni program FeKK YU bo tudi letos ponudil izbor filmov, ki so jih ustvarili avtorji iz držav bivše Jugoslavije. Na ogled bo 23 filmov, izbranih izmed 220 prijavljenih. Gre za deset igranih, šest dokumentarnih, pet animiranih in dva eksperimentalna filma, ki so jih prispevali ustvarjalci iz Hrvaške, Črne gore, Kosova, Makedonije, Srbije ter Bosne in Hercegovine.

V okviru retrospektive bodo predstavili kratke filme Miguela Gomesa, enega najbolj izstopajočih in večkrat nagrajenih portugalskih avtorjev mlajše generacije (Medtem, Božični inventar, Odrešitev, 31, Kalkitos, Hvalnica stvarstva), v rubriki Instant kult pa cikel redko videnih kratkih filmov Igorja Bezinovića, enega najbolj plodovitih akterjev nove generacije hrvaških filmskih ustvarjalcev.

Festival v gosteh bo finski filmski festival Tampere, ki velja za enega najstarejših in najbolj poznanih festivalov kratkega filma v Evropi. Na festivalu bodo predstavili tri ure filmov iz mednarodnega tekmovalnega dela festivala, ki ga je izbral direktor Jukka-Pekka Laakso. Program vključuje animacijo stare šole in dokumentarizem, tri filme mladih finskih režiserjev ter filme iz neevropskih držav.

Program EFA – SHORT MATTERS! bo v treh sklopih predstavil izbor najboljših evropskih kratkih filmov, ki so se leta 2016 potegovali za evropske filmske nagrade – kot vzporednico ameriškim oskarjem ta priznanja podeljuje Evropska filmska akademija (EFA). V letu 2017 program potuje po številnih priznanih festivalih po svetu, kot so Sarajevo, Oberhausen, Tampere, Minimalen, Winterthur, DokuFest Prizren, Uppsala, Black Nights Talin in drugi.

Posebni polnočni program so pripravili v sodelovanju s kultnim video kolektivom Everything Is Terrible!, ki nas na svoji spletni strani že dobro desetletje razveseljuje z najboljšimi najslabšimi videoposnetki ameriške preteklosti. Ustvarjalci material že od začetka v največji meri črpajo iz različnih oglasov, otroških in mladinskih oddaj, serij in filmov B-produkcije ter vadbenih videov osemdesetih in devetdesetih let, kjer ne manjka kičastih, campy scenografij, bizarnih dogodkov, dialogov in konceptov ter pridig ameriškega puritanstva. Projekt je kmalu po nastanku postal internetna senzacija viralnih posnetkov, ki so jo nekateri označili za pravo postmoderno mojstrovino.

V netekmovalnem programu FeKK OFF bodo prikazali izbrane fime, ki so nastali letos poleti v sklopu delavnice dokumentarnega filma v organizaciji Luksuz produkcije iz Krškega, v spremljevalnem programu pa okroglo mizo z naslovom Kako popolnoma zmagati prijave na festivale, na kateri bodo sodelovali: Jukka Pekka Laakso, programski direktor festivala kratkega filma Tampere in član letošnje FeKK žirije; Ingrid Beerbaum, filmska kritičarka in kuratorka/članica programske ekipe festivala kratkega filma interfilm Berlin, ter članica letošnje FeKK žirije; Igor Prassel, programski vodja Slovenske kinoteke, direktor festivala Animateka in bivši direktor in selektor Festivala slovenskega filma; Maja Šuša, organizatorka in programska direktorica festivala kratkega filma Bašta fest. Moderator: Vladan Petković, filmski kritik in novinar pri Cineuropa in Screen International ter svobodni programski selektor, ki je sodeloval pri številnih festivalih kratkega filma v Evropi.