REJVikend

DJ Pips

V Gala hali bodo obeležili 10. obletnico serialke Zeleno sonce. Nastopili bodo Udo Brenner, DJ Borka in DJ Pips, eden glavnih ustanoviteljev Hrvatske funk delegacije ter kreativna glava osiješkega kolektiva Big Mama Sessions. V K4 in Moderni bo potekal Od:vod festival, na katerem se bodo predstavili: Octex, Evano, Mayell, Zergon, Dojaja, Mantain, Woo-d, Disco Durum in drugi, v Canteri Baia di Sistiana pa bo gostoval DJ Umek.

Petek, 1. september

(18.00): Moderna Ljubljana: Od:vod festival (Evident, Symann, Lara)

(20.00): Pritličje Ljubljana: Poletni celovečerec (GPN GPN)

(21.00): Letni vrt & Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Zeleno sonce 111: 10. obletnica (Glasbeni skrbniki: Pips/Hr, Borka, Udo Brenner. VJ: Fšk)

cD0o3OP9Ueo

(22.00): Moment Bar Ljubljana: We Are Goingoff! (Getso b2b Elipsa22, Pablo, Lixi b2b Tixti, Levis, Ranchie, Decay, Mindwalk, Suano, Matt Cubero, Dino Baki)

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Pop Nation (DJ Marino)

(23.00): K4 Ljubljana: Od:vod festival (Octex live, Evano, Onur Ozer, Mayell, Zergon live, Tzena, Roiss)

jvmCWF2nFgc

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Nulla (DJ set)

Sobota, 2. september

(18.00): Moderna Ljubljana: Od:vod festival (Woo-d, Disco Durum, Lavka)

(23.00): K4 Ljubljana: Od:vod festival (Mantain live, Jan Kinčl & Regis Katie live, Vuka b2b Nitz, Dojaja, Just Us, Peter Jenko live, Fraku, Organon)

rJhp5xS7t-Q

(23.30): Cantera Baia di Sistiana (Italija): Reload Events (Umek, Johnny Kaos, Damir Hoffman, Gabriele Volpi)

-EOOGb6FUhM