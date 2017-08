Med sodobnim in urbanim plesom

Od 31. avgusta do 2. septembra bo Murska Sobota že dvanajsto leto zapored prizorišče mednarodnega festivala Front@ sodobnega plesa

Iron Skulls:Sinestezija

© Lloren Conejo

Murska Sobota bo med 31. avgustom in 2. septembrom prizorišče mednarodnega festivala Front@ sodobnega plesa, ki bo dvanajsto leto zapored gostil vrhunske tuje in domače plesne predstave. Festival, ki nastaja v produkciji zavoda Flota in v koprodukciji z Zavodom za kulturo, turizem in šport ter Mladinskim informativnim in kulturnim klubom Murska Sobota, se odvija od leta 2006 v Murski Soboti, s čimer prispeva tudi k decentralizaciji sodobnega plesa v Sloveniji.

"Letošnji program je oblikovan predvsem kot znamenje časa in združuje plesna dela, v katerih se plesalci odmikajo od šolskih in akademskih obrazcev. Ples nastaja v raznoraznih okoliščinah. In sodobni ples je tako široko polje, da dopušča dovolj ustvarjalne svobode, s tem pa prepletanje s plesnimi izrazi, ki se rojevajo na samem robu družbe, na ulici – v kulturnem "undergroundu"prenaseljenih urbanih območij. Tam se rojeva nova govorica telesa, ki je bila sprva domena redkih, potem je dodobra zaznamovala popularno kulturo in se s pomočjo mlajših generacij umetnikov zlila s sodobnim plesom, ki se je že začel izgubljati v prevladi akademskih razprav nad bistvom – občutljivim in osupljivim telesom. Ti plesalci so s pomočjo hip-hopa izumili novo telo, v občutenju, gibu in idejah, ki nenehno presenečajo. Ko gledamo te ples(a)ne ideje, se zdi, da se je človeško telo spremenilo in se približalo predstavi o izvenzemeljskih bitjih," je zapisal umetniški vodja festivala Matjaž Farič.

Program letošnjega festivala je v večini sestavljen iz predstav, ki združujejo gibalni jezik več svetov. Uvodni dogodek festivala bo plesna bitka med plesalci skupine Urban Roof iz Ljubljane in plesalci plesnega kluba Zeko iz Murske Sobote. Festival bo odprla predstava Nočna iluzija, slovaškega koreografa, plesalca in pedagoga Antona Lachkýja, v kateri šest plesalcev ustvari šest likov v nadrealističnem svetu odmaknjenega naselja, v katerem so edini prebivalci. Zadovoljni so z življenjem na deželi in upajo, da se jim nikoli ne bo treba preseliti drugam. Zadnji dogodek prvega dneva festivala bodo pripravili plesalci iz španske skupine Iron Skulls, ki bodo predstavili odlomek iz predstave Sinestezija, ki predstavlja poapokaliptični svet, kjer se skozi eksperimentalni ples oblikuje skupina preživelih in to pomeni začetek poti na varno območje. Hip-hop, akrobatski ples in sodobni ples se zlijejo in ustvarijo jezik, ki združuje človeško in živalsko in vabi gledalca k igri senzorne interference.

Na festival se vrača tandem Ejlijen ekspres, ki ga sestavljata mlada plesna ustvarjalca Žigan Krajnčan in Gašper Kunšek, ki se vedno bolj uveljavljata tudi v mednarodnem kontekstu. Poleg uprizoritve istoimenske predstave, bosta tudi mentorja improvizacijskega dogodka Dance Communication Lab (DCL), ki je del programa delovanja mreže evropskih plesnih organizacij BeyondFront@. Namenjen je povezovanju umetnikov s področja sodobnega plesa in preizkušanju možnosti za sodelovanje s pomočjo improvizacije, ki je najbolj značilen ustvarjalni postopek v sodobnem plesu. Na dogodku bodo sodelovali še Fanni Esterhazy (Mad), Alexander Tesch (A), Katharina Illnar (A) in Klaudija Radojčić (Hr).

Na festivalu se vsako leto predstavljajo tudi mladi nadarjeni plesalci z mednarodnega tekmovanja Opus 1. Letošnja tema Sanjaj in to uresniči! se osredotoča na navdih, ki nas lahko preseneti v najbolj nepričakovanih trenutkih in pogosto se najbolj ustvarjalne ideje pojavijo prav med spanjem. Letos se bodo s koreografskimi miniaturami občinstvu predstavili izjemni mladi plesalci: Ida Horlyck Thomsen iz Danske, Johana Pocková iz Češke, Samuly Emery iz Finske, Mufutau Yusuf iz Irske ter Lia Ujčič iz Slovenije.

Zadnji festivalski dan bo zaznamoval nastop francoske skupine z otoka Reunion Soul City s predstavo Molitev za molitvijo, ki je iskanje svetega skozi ritual. Telo namesto govorjene besede izraža namen. Je namenjeno, zgrajeno in opredeljeno z vrsto vrednot in kod in skladno z različnimi organizacijskimi oblikami. Človek se zaveda svetega, ker se to manifestira drugače od posvetnega. Simbolna misel se giblje proti vznemirljivi intuiciji skrivnostne prisotnosti, ki se nahaja nad običajnimi mejami človeškega izkustva.