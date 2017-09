Zmajev in iger

Odvrtela se je predzadnja sezona Igre prestolov, najbolj gledane nadaljevanke vseh časov

Kaj lahko pričakujemo od zadnje sezone, ki naj bi jo po napovedih avtorjev predvajali šele čez slabi dve leti? Bo ljudem uspelo ustaviti Nočnega kralja? Ali pa bodo vsi umrli in bodo svetu zavladali zombiji?

Le kaj mi je bilo tega treba, sem se spraševala, ko sem v majhni, tesni jami, pred katero se je drenjala gruča turistov, vendarle prišla na vrsto, da sem se po skalah spustila na ozko ploščad za enega, največ dva človeka in ob tem trepetala, da ne bi čofnila v vrelo vodo, ki je brbotala po skoraj celotni površini jame. Nad vodo so se vile čudovite meglice iz sopare, res je bilo lepo, saj je šlo za enega od mnogih naravnih čudes, ki jih skriva okolica jezera Myvatn na severu Islandije. A ta država ima še neskončno veliko naravnih znamenitosti in mnoge so še precej bolj dih jemajoče od te majhne jame. Zato sem si, medtem ko sem se zelo nejunaško oklepala skal, morala priznati, da sem se tam v resnici znašla samo zaradi nadaljevanke Igra prestolov.