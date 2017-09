Gen iz žegnane vode

Ne išče iz roda v rod pot le »duh«, pač pa tudi strup

Nekdanji ameriški veleposlanik Joseph A. Mussomeli med odkritjem spominske plošče v čast žrtev totalitarizma. V prvih vrstah Andreja Valič Zver, direktorica Študijskega centra za narodno spravo in zgodovinarka Tamara Griesser Pečar

© Borut Krajnc

Aprila 2014 je tedanji ameriški veleposlanik Joseph A. Mussomeli pri stavbi ameriškega veleposlaništva v Republiki Sloveniji v Ljubljani odkril spominsko ploščo v čast slovenskim žrtvam »vseh treh totalitarnih režimov«, torej fašizma, nacizma in komunizma. Od tedaj t. i. evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov – ki so ga predlagale vzhodnoevropske države, evropski parlament pa je predlog leta 2009 sprejel in za praznik določil 23. avgust, ker je bil na ta dan leta 1939 sklenjen t. i. pakt Molotov-Ribbentrop – v Sloveniji počastijo pred ameriškim veleposlaništvom. (Ideološki konstrukt praznika in raznih podobnih resolucij sem že analiziral v Mladini, seveda ne edini ne v Sloveniji in ne v EU.) No, sedaj spominske slovesnosti potekajo v režiji predstavnikov veleposlaništva, Študijskega centra za narodno spravo, vojaškega vikariata Slovenske vojske (vojska pač ne prvič in ne zadnjič ne glede na trenutnega ministra ali ministrico izkazuje, da je njeno trdo vodilno jedro že 25 let projanšistično) ter župnije sv. Nikolaja v Ljubljani. Izrazito desničarska prireditev torej. Počastitev so letos, vsaj po pisanju nekaterih medijev, podkrepili z razstavo fotografij iz leta 1945 v zaporniških celicah, v katerih naj bi bila nekdanja Služba državne varnosti zasliševala zapornike. Pač še en očiten znak, kateremu »totalitarizmu« je vse skupaj namenjeno.