Armada je nujno zlo

Roza in Janša

Andrej Rozman Roza z modrimi mislimi mladega Janše

© Uroš Abram

Ko je predsedniški kandidat Andrej Rozman Roza začel zbirati podpise za kandidaturo, ki bi mu dejansko omogočili kandidiranje za predsedniški položaj, je med drugim navedel tudi Janeza Janšo oziroma njegov prispevek v Problemih iz leta 1987.

Janša je v tem prispevku z naslovom »Patologija vsakdanjega življenja« in podnaslovom »Mirovno gibanje in oboroženo ljudstvo« med drugim zapisal, da je rimski pregovor, ki pravi, »da se pripravljaj na vojno, če hočeš mir«, bedast.

Pa tudi: »Spominjanje na vojno, praznovanje obletnic, častne čete ob sprejemu tujih državnikov, parade, priprave na vojno in podobno služijo oblastem za potrjevanje svojega izvora, zato je vojna (predvsem kot možnost) za vsako politično oblast nujna ne samo za discipliniranje državljanov preko takšnih in drugačnih inštrumentov (najučinkovitejši je splošna vojaška obveznost), temveč tudi za dokazovanje lastne potrebnosti.«

Rozman pojasnjuje, da »so to super misli. Janša se v tistem prispevku posmehuje tistim, ki verjamejo v vojno. Gre za misli, s katerimi se popolnoma strinjam. To je to.« No, Janša se je odtlej spremenil. Bil je že obrambni minister, stranka, ki jo vodi, ima svoje veteransko združenje, pred časom pa je predlagal tudi ustanovitev nacionalne garde, ki bi štela vsaj 25 tisoč (oboroženih) pripadnikov. Takrat pa je denimo zapisal: »da je trajni mir možno doseči tudi tako, da se zmanjšuje število vojaštva« in da se »armade ne prikazuje kot splošno dobro, temveč kot nujo zlo«.