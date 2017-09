Najbolj srhljiva zgodba Stephena Kinga

Zlobni klovn Pennywise, ki žre otroke in do obisti pozna strah, se tokrat vrača v še bolj strašljivi podobi

Od 7. septembra dalje bo v slovenskih kinematografih na ogled grozljivka Tisto v režiji Andyja Muschiettija, posneta po istoimenskem romanu Stephena Kinga, ki že trideset let navdušuje in predvsem ustrahuje bralce po vsem svetu. Gre za zgodbo o skupini sedmih otrok iz Maina, ki jih ogroža Tisto, stvor, ki pooseblja čisto zlo. Zlobni klovn Pennywise, ki je bil leta 1990 upodobljen že v miniseriji, se tokrat vrača v še bolj strašljivi in nepozabni podobi.

Grozljivka se vrti okoli sedmih odpadniških mladostnikov, ki odraščajo v Derryju v ameriški državi Maine in sami sebe imenujejo Klub zgub. Vsak od njih je iz tega ali onega razloga izobčenec ter zato tarča krajevne tolpe nasilnežev… in vsi so svoj najgloblji strah doživeli v obliki starodavnega plenilca, ki menja obliko in obraz in ki ga znajo poimenovati zgolj kot Tisto.

Že odkar Derry obstaja, je lovišče te nenavadne entitete, ki se vsakih 27 let prikaže iz kanalizacije in se naslaja nad grozo izbranega plena: mestnih otrok. Zgube se po grozljivem poletju povežejo, kar jim pomaga, da premagajo svoje strahove in zaustavijo nov morilski pohod, ki se je začel nekega deževnega popoldneva, ko je nek fantič skušal uloviti svoj papirnati čolnič, ki ga je odneslo v jašek… naravnost v roke klovna Pennywisea.

Knjižna uspešnica Stephena Kinga prvič prihaja na velika platna in režiser Andy Muschietti pravi, da je "strah nekaj univerzalnega; nekaj, s čimer se lahko poistovetimo vsi. Kaj je bolj strašljivega od tistega, kar te ne le napade, temveč te napade s tistim, česar te je najbolj strah?"

Skrivnostno kratki naslov se nanaša na glavnega negativca zgodbe, starodavne entitete, ki lahko spreminja obliko in si nadene obliko tistega, česar se njegove žrtve najbolj bojijo. Iz "zimskega spanja" pride vsakih 27 let in se loti najbolj ranljivih prebivalcev mesteca Derry: otrok. A tokrat sedem mladih izobčencev, ki so se poimenovali kar Klub zgub, združi moči in se spopade s skrivnostnim bitjem, ki so mu nadeli vseobsegajoč naziv – Tisto. A entiteta sliši tudi na drugo ime – ime, ki je postalo v analih groze prava legenda: plešoči klovn Pennywise.

Roman, ki je izšel leta 1986, je nemudoma postal literarna klasika in se tisto leto prodajal v rekordni nakladi, že dobra tri desetletja navdušuje bralce. Še vedno velja za enega najboljših in najbolj vplivnih del nespornega kralja literarnega žanra grozljivk Stephena Kinga in je doslej navdihnil že več celovečernih in televizijskih projektov.

Navdihnil je tudi Muschiettija, ki pravi: "Kinga obožujem – ko sem odraščal, je bil moj najljubši avtor. Zato je bil Tisto moj sanjski projekt,. Rad snemam grozljivke in strah me je vedno neznansko fasciniral. Bržkone je človek najbolj prestrašen takrat, ko kot otrok gleda svojo prvo grozljivko. Takšnega občutka ne boš imel nikoli več, zato sem si zadal skorajda pošastno nalogo, da si povrnem ta občutek. To mi pomaga ustvarjati, saj sem prepričan, da lahko druge prestrašiš zgolj s tistim, kar prestraši tebe."

Zgodba ima še eno plast, ki je pravi Kingov zaščitni znak: lahko bi rekli, da noben drug pisatelj ne zna tako sijajno združevati neizmerne groze z izkušnjami odraščanja. – in morda nikjer tako dovršeno kot v nežni zgodbi o odraščanju v Tistem. Kot pravi producent Seth Grahame-Smith, so ustvarjalci že od vsega začetka vedeli, da mora film odsevati različne tone romana. Dogaja se v prav določenem obdobju življenja teh mladih likov, ko zares prehajajo v mladostništvo, zato smo hoteli, da film ujame šarm teh trenutkov, a je hkrati na smrt grozljiv.

