Petnajst let Sound Explicit

Cikel zvočnih in avdio eksperimentalnih performansov mednarodno uveljavljenih izvajalcev

Robert Jukič

© Peter Purger

V Galeriji Jakopič v Ljubljani bo 4. in 5. septembra potekal Sound Explicit, cikel zvočnih in avdio eksperimentalnih performansov, ki predstavljajo širok žanrski razpon – od zvočnih raziskav, improvizirane glasbe do eksperimentalnih zvočnih projektov. Ciklus je Zavod P.A.R.A.S.I.T.E. Center in Galerija P74 zasnoval leta 2003 z namenom, da bi podprl neodvisno raziskovanje in kreativno ustvarjanje na področju zvočnih umetnosti. Petnajsta edicija bo ponudila kar šest brezplačnih koncertov vrhunskih mednarodno uveljavljenih izvajalcev.

Prvi dan festivala bodo nastopili: Samo Šalamon, eden najbolj talentiranih mladih kitaristov in skladateljev, ki je posnel 21 albumov za priznane založbe Clean Feed, Fresh Sound New Talent, Steeplechase Records in Splasc(h) Records. Prestižna angleška založba Penguin Books (Brian Morton & Richard Cook: The Penguin Jazz Guide The History of the Music in the 1001 Best Albums, Penguin Books, 2011) je njegov album Ornethology uvrstila med 1001 najboljših albumov v zgodovini jazz glasbe ob bok velikanom jazza, kot so Miles Davis, Thelonious Monk, John Coltrane, Duke Ellington, Herbie Hancock, Chick Corea, Charlie Parker; Szilárd Mezei, violinist, violist, kontrabasist in skladatelj, ki je nastopal v več zasedbah, sodeloval je tudi s slovitim plesalcem in koreografom Josefom Nadjom, s katerim sta gostovala na številnih festivalih. Je vodja zasedb Szilárd Mezei Trio, Szilárd Mezei Quintet, Szilárd Mezei Septet in igra v različnih zasedbah improvizirane glasbe; Dré Hočevar, mednarodno uveljavljen skladatelj in tolkalist, ki deluje na področju improvizirane glasbe ter pogosto nastopa v ZDA, Aziji in Evropi. Živi v Berlinu, kjer se pripravlja za študij kompozicije in računalniške glasbe. V Ljubljani bo nastopil z zasedbo Coding of Evidentiality.

Drugi dan bosta nastopila dva dueta: Robert Jukič/Daniel Noesig in Undecided: Renato Chicco/Gašper Bertoncelj. Robert Jukič, basist, aranžer, komponist, tekstopisec in producent, je eden najbolj vsestranskih in plodnih slovenskih glasbenih ustvarjalcev. Po študiju jazza na graški univerzi ga je glasba popeljala na različne odre sveta. Sodeloval je z vrsto domačih in tujih ustvarjalcev. Daniel Noesig je po študiju trobente pri prof. Aloisu Vierbacherju šolanje nadaljeval na deželnem konzervatoriju pri prof. Lee Harperju ter diplomiral in magistiral na kraljevem konzervatoriju na Nizozemskem. Sodeloval je s številnimi mednarodno priznanimi glasbeniki, kot so Joe Zawinul, Sam Rivers, Adam Nussbaum, Karl Ratzer, Lori Williams, Bill Evans, Johannes Enders, Danny Grissett, Vicente Archer, Miles Griffith, Gregory Hutchinson, Thomas Gansch, Josh Ginsburg, Jure Pukl, Rudy Royston, Michel Godard.

Undecided je projekt pianista in organista Renata Chicca ter bobnarja Gašperja Bertonclja. Glasbenika sta se spoznala v New Yorku, na jazz delavnici legendarnega pianista Barryja Harrisa. Bogat in barvit zvočni spekter orgel ter zveneč razpon bobnov predstavlja izjemne možnosti odkrivanja novih, drugačnih glasbenih slik.