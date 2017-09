Bo vlada prisluhnila sindikatom?

Slovenska vlada si je za letošnjo jesen zadala dogovor s sindikati javnega sektorja o več odprtih vprašanjih

Voditelji treh največjih sindikatov: Dušan Semolič (ZSSS), Branimir Štrukelj (SVIZ) in Jakob Počivavšek (Pergam)

Na današnjem srečanju vlade in sindikatov javnega sektorja se bodo najprej dogovorili o načinu poteka pogajanj, v katerih jih poleg odprave plačnih anomalij nad 26. plačnim razredom med drugim čaka tudi dogovor o sproščanju varčevalnih ukrepov in dveh novelah zakonov.

Začetek drugega dela pogajalskega procesa o odpravi anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov, ko pridejo na vrsto anomalije nad 26. plačnim razredom, bo v ponedeljek. Kot je razbrati iz gradiva po četrtkovi seji vlade, na kateri so se seznanili s predvidenimi vsebinami in dinamiko nadaljevanja pogajanj, naj bi se o odpravi plačnih anomalij dogovorili do konca septembra.

Kot je pojasnil vodja ene od sindikalnih pogajalskih skupin Jakob Počivavšek, bo dogovor o odpravi anomalij zahtevno delo. Počivavšek ni želel ugibati, koliko sredstev bo vlada za to namenila. V prvotnih izhodiščih je vlada za odpravo vseh plačnih anomalij namenila 70 milijonov evrov, v četrtkovem sporočilu po seji vlade pa so zapisali, da predlagajo, da končni učinek odprave anomalij vlada določi upoštevaje vsebino in potek pogajanj, saj je končni rezultat praviloma kompromis med vladno in sindikalno stranjo.

Po Počivavškovih besedah je namen današnjega sestanka predvsem dogovor o načinu pogajanj. Predvidoma bo vlada predstavila tudi svoja izhodišča, vsebinske razprave pa ni pričakovati, je dejal Počivavšek.

Na dnevnem redu srečanja je tudi načrt glede pogajanj o postopnem sproščanju ukrepov na področju plač. Počivavšek je pojasnil, da ne ve, kaj ima vladna stran v mislih, saj da je bilo sproščanje varčevalnih ukrepov že dogovorjeno. Kot je razvidno iz gradiva po četrtkovi seji vlade, gre za regres in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, o čemer naj bi se dogovorili do konca oktobra.

Na vladi so v sporočilu po četrtkovi seji tudi pojasnili, da bodo na pogajanjih predlagali še dogovor o noveli zakona o sistemu plač v javnem sektorju, po kateri bi se za zdravnike odpravila omejitev najvišje uvrstitve v 57. plačni razred, zaposlenim pa ne bi bilo več treba vračati preveč izplačanih plač, in o noveli zakona o javnih uslužbencih, s katero bi poenostavili kadrovske postopke in vzpostavili pravne podlage za vodenje evidenc na področju usposabljanja in izpopolnjevanja ter upravljanja s kadri v povezavi z informacijsko podporo. O novelah naj bi se dogovorili do konca oktobra.

Novembra pa naj bi se dogovorili o uvrstitvi v plačne razrede delovnih mest in nazivov, ki naj bi bila po vsebini, zahtevnosti ali kateri drugi okoliščini primerljiva z zdravniškimi delovnimi mesti. V zporedno v povezavi z odpravo anomalij pri vrednotenju delovnih mest direktorjev bo po pojasnilih vlade potekalo tudi medresorsko usklajevanje uredbe o plačah direktorjev.

Prvi del pogajanj za odpravo anomalij, in sicer za zaposlene do vključno 26. plačnega razreda in pri pooblaščenih uradnih osebah, je vlada s sindikati opravila pred odhodom na počitnice. Formalno so jih zaključili s podpisom aneksov h kolektivni pogodbi za javni sektor in h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev, ki jih je podpisala večina sindikatov.

Med podpisniki ni bilo denimo Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije, ki dogovora o odpravi anomalij ni dosegel, tako pa tudi ne povišanja plač. Člani sindikata so po seji predsedstva v petek pozvali obrambno ministrico Andrejo Katič in predsednika vlade Mira Cerarja, da se sestanejo že prihodnji teden.

Če vladna stran v prvem tednu septembra ne bo pristopila k pogajanjem in če dogovora ne bodo sklenili v prvi polovici septembra, v sindikatu napovedujejo sindikalne aktivnosti. Konec septembra ali v začetku oktobra naj bi pripravili protestni shod, če ta ne bo nič spremenil, pa bodo začeli aktivnosti za organizacijo stavke, so zapisali tudi v pozivu Cerarju in Katičevi.