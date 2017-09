10. obletnica Pavarottijeve smrti

V Modeni številni koncerti v spomin na tenorista

Luciano Pavarotti

Z Verdijevim rekviemom se bo v Modeni v torek začel sklop dogodkov ob 10-letnici smrti svetovno priznanega tenorista Luciana Pavarottija. Na programu bo tudi koncert zbora Rossini, srečanje z maestrom Leonejem Magierom in glasbeni kritiki, na Pavarottijev dan rojstva 12. oktobra pa bo na sporedu koncert učencev Mirelle Freni in Raine Kabaivanske.

Pavarotti se je rodil v Modeni 12. oktobra 1935. Najprej je poučeval, leta 1961 pa se je dokončno posvetil petju. Prodor mu je uspel leta 1964, ko je v Covent Gardenu v Londonu vskočil namesto obolelega Giuseppeja Di Stefana. Leta 1966 je sledil debut v milanski Scali, dve leti kasneje v newyorškem Metu. Svetovno slavo si je Pavarotti prislužil tudi z nastopi treh tenorjev, s Placidom Domingom in Josejem Carrerasom.

Najljubša mu je bila Puccinijeva opera La Boheme, na registru njegovih svetovnih turnej v minulih treh desetletjih pa so bili tudi Donizettijeve, Bellinijeve, Rossinijeve in Verdijeve arije.

Na leto je imel do sto koncertov, na katerih je nastopal z največjimi opernimi divami, kot so Montserrat Caballe, Kiri Te Kanawa, Joan Sutherland, Ileana Cotrubas. Nastopal pa je tudi, zlasti v humanitarne namene, v duetih s pevci in pevkami, kot so Sting, Joe Cocker in Mariah Carey.

Umrl je 6. septembra v svojem rojstnem kraju za posledicami raka na trebušni slinavki. Iz prvega zakona z Aduo Veronise je imel štiri hčere. Decembra leta 2003 se je drugič poročil, tokrat s svojo nekdanjo tajnico, več kot 30 let mlajšo Nicoletto Mantovani. Z njo je imel dvojčka, vendar je sinko kmalu umrl, česar pevec nikoli ni prebolel.

Ob tenoristovem dnevu rojstva, 12. oktobra, italijanske pošte pripravljajo tudi poseben poštni žig, posvečen velikemu pevcu.