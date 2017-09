Decembra v Ljubljani Sarah Brightman

Znani gostje božičnega gala večera, kjer bo Sarah Brightman nastopila s simfoničnim orkestrom in gosti

© Jiazi / WikiCommons

Slovita britanska sopranistka Sarah Brightman bo 22. decembra 2017 v dvorani Stožice prvič nastopila v Sloveniji na velikem Royal Christmas Gala koncertnem spektaklu s simfoničnim orkestrom. Na tem največjem božično-novoletnem koncertu, ki bo prava glasbena poslastica za vse ljubitelje klasične glasbe, bodo ob britanski pevki Sarah Brightman zapeli tudi grški tenorist Mario Frangoulis, svetovno najbolj znan po skladbi »Vincero, Perdero«, nato tenorist Fernando Varela, znan tudi iz slovite zasedbe Forte Tenors in pa romunski kontra tenorist Narcis, dolgoletni pevec v zasedbi Gregorian. Vstopnice za ta gala klasični božični koncert so že na voljo.

Sarah Brightman bo s svojimi glasbenimi gosti priredila koncert, ki se ponaša tudi z veličastno odrsko produkcijo. Ob spremljavi simfoničnega orkestra pripravlja širok spekter tradicionalnih božičnih pesmi in največjih uspešnic, kot sta »Amigos para siempre« in brezčasna »Time to Say Goodbye«, ki jo je pela skupaj z Andreo Bocellijem. Že več kot 30 let njen glas odzvanja v gledališčih, arenah in na stadionih. Doslej je prodala več kot 32 milijonov albumov po celem svetu in prejela preko 180 zlatih/platinastih nagrad.

Doslej je tudi edina umetnica, ki je bila povabljena na kar dva odprtja olimpijskih iger, kjer jo je videlo skupaj sedem milijard ljudi. Sarah Brightman je bila tudi inspiracija za svetovno najbolj uspešen muzikal vseh časov Fantom iz opere, v katerem je najprej nastopala v vlogi Christine Daae, tako v okviru londonske, kot tudi newyorške produkcije.

4L_yCwFD6Jo

SDSgGHJFQpk