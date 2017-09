Bodo Damjanoviča razrešili?

Svet in strokovni svet Slovenske filharmonije (SF) danes z mnenjem o razrešitvi direktorja Damjana Damjanoviča

Damjan Damjanovič, zaenkrat še direktor Slovenske filharmonije

© Uroš Abram

Svet in strokovni svet Slovenske filharmonije (SF) bosta danes na skupni seji oblikovala predhodno mnenje v postopku predčasne razrešitve direktorja Damjana Damjanoviča, potem ko je minister za kulturo Tone Peršak poleti sprožil postopek za njegovo razrešitev. Po aktu o ustanovitvi javnega zavoda mora namreč minister pridobiti mnenje obeh organov.

Da je sprožil postopek za razrešitev direktorja Damjanoviča, je Peršak oba organa zavoda obvestil sredi avgusta, pred sprejemom sklepa o razrešitvi pa mora glede na ustanovitveni akt SF v 30 dneh pridobiti njuno predhodno mnenje. Prav tako 30 dni časa ima po istem predpisu tudi Damjanovič, da se izjasni o razlogih, navedenih glede predčasne razrešitve.

Damjanovič je na čelu filharmonije od oktobra leta 2003, tretji zaporedni mandat pa se mu izteče oktobra prihodnje leto.

Damjanovič, ki je na čelu SF od oktobra 2003, tretji zaporedni mandat pa se mu izteče oktobra prihodnje leto, je bil v zadnjem letu in pol večkrat tarča očitkov zaposlenih o neprimernosti za to funkcijo. Izglasovani nezaupnici marca lani so sledili najprej opozorilna stavka orkestra SF, nato stavka orkestrašev na novoletnem koncertu ter nazadnje julija letos protestni shod pred ministrstvom za kulturo. Vmes sta tako svet kot strokovni svet SF podala predlog za njegovo razrešitev. Damjanovič vse očitke zavrača.

Preberite si še: