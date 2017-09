Nocoj bo v Ljubljani nastopil Benjamin Clementine

V Kinu Šiška koncert britanskega glasbenika

© TheBenjaminClementineArchives / Wikimedia Commons

V CUK Kino Šiška so pevca, multiinstrumentalista in poeta Benjamina Clementina s pravim imenom Benjamin Sainte-Clementine opredelili za vokalista "v rangu Leonarda Cohena in Nine Simone s strastjo Edith Piaf".

Ko se je Clementine kot brezdomni najstnik preselil v Pariz, je služil denar z uličnimi nastopi ter nastopi v hotelih in kavarnah. Leta 2013 pa se je z izdajo EP-ja Cornerstone z le tremi skladbami izkazal za enega od najbolj edinstvenih talentov svojega časa, ki "s svojim neverjetnim tenorjem ter instrumentalnim mojstrstvom brez besed pušča še tako stoične glasbene kritike".

"Njegov izviren baladni pop s pridihom klasične veličastnosti, ukrojen z izjemnim smislom za dramatičnost in prekipevajoč s čustvi, spada v razred zase, tako kot na primer Clementineova navdiha Anohni in Rufus Wainwright," so zapisali organizatorji ljubljanskega koncerta.

JQ4mFaI17pk

Benjamin Clementine je tudi ljubljenec nekdanjega Beatla Paula McCartneyja, Zanea Lowa in Davida Byrna, postal pa je tudi ena od najvplivnejših britanskih osebnosti: "Eden od genijev, ki so po izboru The New York Timesa v lanskem letu pustili nezgrešljiv pečat na kulturnem področju. Prav tisti glas, ki ga je za najavo povratka Gorillaz izbral Damon Albarn. Razprodani koncerti po vsej Evropi in ZDA. Preprosto najizvirnejši glasbenik svoje generacije."

V nekaj dneh bo izdal drugo studijsko ploščo I Tell a Fly. Kot je povedal v enem od intervjujev, skozi glasbo pripoveduje zgodbo. Poslušalce, zlasti mlade, želi nagovoriti predvsem z glasbo, ne toliko s fotografijami in videi. "Glasba je prva, ki lahko doseže otroke. Ni nekaj, kar bi jih preplašilo, glasbo bi bilo treba uporabiti za to, da jih spodbuja in opomni, kako srečni so," je prepričan Benjamin Clementine.

