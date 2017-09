REJVikend

Sven Väth

V Gala hali bosta nastopila beograjska Dj-ja Lule in Schwabe, domače barve pa bosta zastopala stara znanca Dojaja in Dulash. V Channel Zeru bo koprski beatmaker .čunfa predstavil EP Venture, v Ambasado Gavioli pa se ponovno vrača nemški DJ in producent Sven Väth, ki se mu bosta na glavnem odru pridružila še hrvaški DJ Petar Dundov in slovenski DJ Veztax.

Petek, 8. september

(18.00): Žmauc Ljubljana: Lara (DJ set)

(18.00): Centralna postaja Ljubljana: Elovetric (DJ set)

(21.00): Letni vrt in Gala hala (Metelkova) Ljubljana: From BEGE to ELEJ: Kompleks 20/44 // (DJ Lule/Kompleks, DJ Schwabe/Tapan, DJ Dojaja, Dulash der DJ/Kvalitat)

(23.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: Čunfa-Venture EP (gosti: Some1Else/cuf, Whynnel/loot the poor, Heroic, Shao/Snif). VJ: Mesec)

(23.00): Moment Bar Ljubljana: Total Illegal Showcase (Adrian Valera, Matthew, Gladiator, Marcello Perri, Junior Bench, Silvester, Ranchie, DJ Lilson, Ally, Turbo)

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Pop Nation (DJ Duki)

Sobota, 9. september

(18.00): Centralna postaja Ljubljana: Den7el (DJ set)

(20.00): Plac pod Belvederjem Izola: Run To The Sun (Adoo, Poco Loco/Hr, Ian F., Moahs/Ita, David B.)

(23.00): Ambasada Gavioli Izola: Fetch The Vibe (Dance lounge: Sven Väth/Nem, Petar Dundov/Hr, Veztax. Mezzanine: Aney F., Abak Beat/Slo)

(00.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Bollywood & Bhangra Night (DJ Shanti Priya, DJ Borsan)