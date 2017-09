Novinarka je policiji povedala, da svojega vira ne bo razkrila

Policisti preiskujejo sum izdaje tajnih podatkov o nakupu ograje na meji s Hrvaško. Zaslišana je bila tudi novinarka Dnevnika Meta Roglič.

"Tehnična ovira" oziroma rezilna žica na slovensko-hrvaški meji, ki jo je kasneje nadomestila panelna ograja

© Marjeta Doupona

Policisti preiskujejo sum izdaje tajnih podatkov o nakupu tehničnih ovir za ograjevanje državne meje, poroča Dnevnik. Podatke, ki naj bi kazali, da je oblast pri nakupu ograje storila več spornih potez, je aprila razkril prav omenjeni časnik. Dokumenti o nakupu tehničnih ovir, na podlagi katerih je Dnevnik aprila letos objavil dva članka, nosijo oznako "interno". Po pisanju časnika pa podatki iz teh dokumentov vzbujajo sum, da so vlada in državni organi za odločitve naknadno prilagali ustrezna dokazila.

Prav tako dokumentacija kaže, da so nekateri dobavitelji do poslov prišli na sporen način in da je država kupila veliko več rezalne žice, kot so je postavili na meji, še piše v današnjem Dnevniku.

S policije so za časnik sporočili, da v zvezi s tem vodijo predkazenski postopek zaradi suma storitve kaznivega dejanja izdaje tajnih podatkov po 260. členu kazenskega zakonika. O tem so namreč dobili prijavo državnega organa.

Dokumenti o nakupu tehničnih ovir, na podlagi katerih je Dnevnik aprila letos objavil dva članka, nosijo oznako "interno". Po pisanju časnika pa podatki iz teh dokumentov vzbujajo sum, da so vlada in državni organi za odločitve naknadno prilagali ustrezna dokazila.

Kdo je podal prijavo, po navedbah Dnevnika ni znano. Sta pa pregon na začetku sprožila zavod za blagovne rezerve in ministrstvo za gospodarstvo. Pri obeh organih so za časnik pojasnili, da so iz aprilskih člankov razbrali, da je Dnevnik razkril podatke iz njunih internih dokumentov. Ker so posumili, da je nastala zloraba, so tudi obvestili pristojne službe.

Iinšpektorat za notranje zadeve je na zavodu za blagovne rezerve našel nekaj nepravilnosti, saj naj bi tajne podatke tam obravnavali na neustrezen način. Še največjo napako naj bi storili, ko so dokumente, ki jim je oznako "interno" podelil drug organ, brez soglasja tega organa poslali naprej, med drugim komisiji za preprečevanje korupcije ter parlamentarni komisiji za nadzor javnih financ.

Dnevnik še navaja, da je bila avtorica omenjenih člankov, novinarka Dnevnika Meta Roglič, v ponedeljek zaslišana na policiji kot oseba, ki bi lahko imela pomembne informacije. Pogovor se je po njenih besedah hitro končal, saj je povedala samo to, da svojega vira ne bo razkrila.