Kako bi vladala Angelca

Brez komentarja

Objavljamo 14 točk programa Angelce Likovič, predsedniške kandidatke stranke Glas za otroke in družine, ki jo vodi Aleš Primc, zdaj tudi vodja njenega volilnega štaba.

1. Spoštuje 10 Božjih zapovedi.

2. Pomagala bo mladim, da bodo imeli stanovanje in boljše plače, da si bodo lahko v Sloveniji ustvarili družine.

3. Ve, da morajo delavci in kmetje za pošteno delo dobiti pošteno plačilo.

4. Starim mamam in očetom bo vrnila spoštovanje, ki ga država nenehno tepta.

5. Koroška dečka bo vrnila babici in dedku.

6. Spoštuje življenje: zavzema se za rojstvo vseh spočetih nerojenih otrok in bo pomagala mamam v stiskah.

7. Odločno nasprotuje evtanaziji bolnih in ostarelih.

8. Sprožila bo postopke, da se nakradeno premoženje tajkunske elite razdeli delavcem, družinam in otrokom.

9. Okrepila bo policijo in vojsko, da bosta lahko učinkovito varovali naše ženske in otroke pred džihadističnimi teroristi.

10. Ne bo dovolila krivičnega nepremičninskega davka, ki bi obdavčil trdo delo in prihranke, ki so jih mnogi Slovenke in Slovenci celo življenje vlagali v svoje.

11. Spoštuje pomen mame in očeta za otroka in ne bo dovolila posvojitev otrok v razmerja dveh moških, dveh žensk, dveh transseksualcev in dveh queerseksualcev.

12. Ne bo dovolila čipiranja prebivalcev Slovenije.

13. Angelca živi in dela po zdravi pameti.

14. Vladala bo Angelca, ki jo bomo izvolili državljanke in državljani, in ne lutke, ki jih nastavljajo mediji in zakrita komunistična elita (globoka država).

Več o kandidaturi Angelce Likovič si lahko prebete v članku na tej povezavi.