Slovenija blokira članstvo Hrvaške

Slovenski zunanji minister Karl Erjavec je mnenja, da Hrvaška ne izpolnjuje pogojev za članstvo v Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD)

Minister Erjavec

© Borut Krajnc

Eden od osnovnih pogojev za članstvo v Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) je spoštovanje mednarodnega prava, je včeraj na Brniku dejal zunanji minister Karl Erjavec in dodal, da "ne bomo podprli članstva Hrvaške v OECD, ker smo mnenja, da ne izpolnjuje vseh pogojev".

Erjavec je pred letom v estonsko prestolnico Tallinn na svet zunanjih ministrov EU novinarjem pojasnil, da se Slovenija ne more strinjati, da bi država, ki ne spoštuje mednarodnega prava, postala članica kluba najbolj razvitih držav. O tem pa je govoril tudi z generalnim sekretarjem OECD Angelom Gurrio ob robu Blejskega strateškega foruma.

Ob robu foruma na Bledu je Erjavec o tem govoril tudi z madžarskim zunanjim ministrom Petrom Szijjartom. "Tudi oni gledajo na to članstvo podobno," saj ima Madžarska težave glede arbitražne odločbe v povezavi z madžarskim naftnim podjetjem Mol, ki je Hrvaška ne spoštuje, je pojasnil Erjavec.

Na novinarsko vprašanje, ali je to dokončna odločitev ali pa se lahko do konca meseca - ko bodo članice OECD v Parizu odločale o širitvi - glede slovenskega stališča še kaj spremeni, je Erjavec odgovoril, da mora "najprej hrvaška stran spremeniti svoj odnos do spoštovanja mednarodnega prava". "Če se bo to zgodilo, lahko zadevo ponovno preučimo, če se ne bo nič spremenilo, tudi v Parizu ne bo drugače. Ne bomo podprli članstva Hrvaške v OECD, ker smo mnenja, da ne izpolnjuje vseh pogojev," je dejal Erjavec.

Glede kritičnih izjav hrvaške zunanje ministrice Marije Pejčinović Burić, da Erjavec "ni človek dialoga", pa je zunanji minister pojasnil, da Slovenija je za dialog in dogovor, vendar "nas je zgodovina naučila, da hrvaška stran, hrvaška politika ne spoštuje dogovorov". Zato po njegovem tudi nima smisla, da bi se pogovarjali in "zopet bi ostali brez nekega dogovora, kako pač realizirati in rešiti te odprte probleme".

Sicer pa Erjavec ne zameri ministrici zaradi izjav, ki so po njegovem posledica tega, "ker ji je bilo težko poslušati praktično s strani vseh sogovornikov," da pričakujejo od Hrvaške, da mora spoštovati mednarodno pravo. Omenjeno je namreč hrvaška ministrica dejala dan po udeležbi na blejskem strateškem forumu.

Kot je dodal, Hrvaška nima namena spoštovati arbitražne odločbe o meji med državama. Kot primer je navedel, da hrvaški premier Andrej Plenković poziva hrvaške ribiče, naj kršijo odločbo in "gredo v teritorialno morje Slovenije". To pa po Erjavčevem gotovo ni popotnica za nek dialog in dogovor.

Minister je še izrazil upanje, da bo slovenski "politični vrh na četrtkovem sestanku podprl rešitev, da se Hrvaško drži zunaj OECD, dokler ne bo spoštovala mednarodnega prava". Pričakuje pa tudi razpravo o tem, kako slovenska politika vidi trenutne razmere, saj je po njegovem pomembno, da je slovenska politika enotna v spoštovanju arbitražne odločbe.