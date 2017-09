Kitajska pripravljena podpreti ukrepe proti Pjongjangu

Kitajski zunanji minister sicer meni, da so lahko sankcije in pritisk le polovica rešitve, medtem ko morajo drugo polovico predstavljati "dialog in pogajanja"

Kitajski zunanji minister Wang Yi je danes izjavil, da je Kitajska v Varnostnem svetu Združenih narodov (VS ZN) pripravljena podpreti nadaljnje ukrepe proti Severni Koreji zaradi jedrskega poskusa, ki ga je ta nedavno izvedla. "Glede na novo dogajanje na Korejskem polotoku se Kitajska strinja, da bi se moral VS ZN dodatno odzvati s sprejetjem potrebnih ukrepov," je bil na novinarski konferenci v Pekingu jasen Wang. Dodal je, da Kitajska vztraja pri stališču, da so lahko sankcije in pritisk le polovica rešitve, medtem ko morajo drugo polovico predstavljati "dialog in pogajanja".

Wangova izjava sledi najnovejšemu, šestemu jedrskemu poskusu, ki ga je Severna Koreja izvedla to nedeljo in v katerem je - po lastnih besedah s "popolnim uspehom" - preizkusila doslej najmočnejšo vodikovo bombo. Napetosti na Korejskem polotoku se sicer že nekaj časa nevarno stopnjujejo, po omenjenem testu pa se je mednarodni pritisk za ostro ukrepanje proti Pjongjangu še okrepil.

Vloga Kitajske, ki je glavna diplomatska zaveznica in gospodarska podpornica Severne Koreje, pri prepričevanju Pjongjanga, naj vendarle opusti svoj jedrski program, velja za ključno. ZDA zato pritiskajo na Peking, naj okrepi pritisk na svojo sosedo, a kitajski predsednik Xi Jinping je v telefonskem pogovoru z ameriškim kolegom Donaldom Trumpom v sredo vztrajal, da želi spor s Severno Korejo še naprej reševati s pogovori in na miren način.

Washington je v sredo med drugim zahteval uvedbo embarga na prodajo nafte Pjongjangu in zamrznitev premoženja severnokorejskega voditelja Kim Jong Una v tujini. ZDA so tudi zavrnile predlog Kitajske, da bi Severni Koreji v zameno za zamrznitev njenega jedrskega in raketnega programa ponudili prekinitev skupnih vojaških vaj ZDA in Južne Koreje.

Med najglasnejšimi zagovornicami ostrejšega ukrepanja proti režimu v Pjongjangu je - poleg Južne Koreje in ZDA - Japonska. Japonski premier Shinzo Abe je danes ob obisku v Rusiji mednarodno skupnost znova pozval, da se mora poenotiti in da mora Severno Korejo z "največjim možnim pritiskom" prisiliti v spoštovanje vseh resolucij VS ZN in opustitev jedrskega in raketnega programa.

Medtem se zdi, da Severna Koreja ostaja gluha in slepa za svet. Tam so namreč v sredo pripravili veliko praznovanje - z ognjemeti in množičnim shodom v središču Pjongjanga - za znanstvenike, ki so sodelovali pri izvedbi zadnjega jedrskega poskusa.

Na desettisoče ljudi se je zbralo na osrednjem trgu Kim Il Sunga, številni so že na ulicah navdušeno pozdravljali avtobuse, na katerih so se v mesto peljali znanstveniki. Govorniki na shodu so po poročanju severnokorejske državne tiskovne agencije KCNA med drugim poudarjali, da bo severnokorejska vojska neusmiljeno porazila "gangsterske ameriške imperialiste", če bi se ti skupaj z drugimi "izdajalci" res odločili zanetiti vojno.

