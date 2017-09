Nesposobni za vrtec?

Cepljenje kot pogoj za sprejem

Ker otrok ni opravil obveznih cepljenj, ni sposoben za vstop v vrtec. Tako je sklenil neznani pediater iz jeseniškega zdravstvenega doma. Fotografija potrdila je v minulih dneh zaokrožila po Facebooku. Na otroškem oddelku jeseniškega zdravstvenega doma na naša vprašanja, poslana po elektronski pošti, niso odgovorili.

Gre za sila redek primer. Zakon o vrtcih sicer določa, da morajo starši ob sprejemu v vrtec predložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka, vendar pri tem ne postavlja dodatnih pogojev. »Določba prepušča zdravstveni stroki odločitev o primernosti otrokovega zdravstvenega stanja za vključitev v institucionalno varstvo,« so nam pojasnili na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Večina pediatrov ubere manj strogo pot. »Sam v primeru, ko otrok ni cepljen ali se starši izogibajo cepljenju, potrdilo za vrtec vedno izdam in napišem, da otrok ni cepljen,« pravi mariborski pediater Igor Dovnik. »V svoji karieri še nikoli nisem napisal, da otrok ni sposoben za vrtec, ker ni cepljen. Ne vem za zakonski predpis, ki bi necepljenemu otroku onemogočal vpis v vrtec.«

Podobno nam je odgovorila tudi pediatrinja Jona Rakuš iz ljubljanskega zdravstvenega doma. »Otrok ni sposoben za vrtec, kadar ima nalezljivo bolezen ali kronično bolezen, zaradi katere bi bilo ogroženo njegovo zdravje, če bi šel v vrtec. Nisem še imela primera, da otrok ne bi smel v vrtec.« Ker torej po zakonu precepljenost za vstop v vrtec ni potrebna, to po njenem mnenju ne more biti razlog, da bi otroka zavrnili. »Kaj si pediatri mislimo o tem, pa bom raje zadržala zase.«

A če pediater zaradi katerega koli razloga napiše, da otrok ni sposoben za vstop v vrtec, morajo vrtci to upoštevati. »V vseh letih takega primera nisem zasledila,« nam je povedala Maja Kunaver, ravnateljica ljubljanskega vrtca France Prešeren. »Če bi pediater napisal, da otrok ni primeren za vstop v vrtec, dvomim, da bi si ga upali sprejeti.«

Enake odgovore smo dobili tudi v vseh drugih vrtcih, ki smo jih poklicali za komentar. »Nismo še imeli primera, da bi pediater napisal, da otrok zaradi necepljenosti ni sposoben za vstop v vrtec,« pravi Marta Korošec, ravnateljica vrtca Vodmat. »Po zakonu o vrtcih pa moramo mnenje pediatra upoštevati in bi takega otroka zavrnili.«

Pediatri so s trenutnim sistemom zelo nezadovoljni. »Potrdilo o vpisu v vrtec, kakršno je, nima nobenega pomena,« pravi Igor Dovnik. »To pa ne pomeni, da bi ga ne moglo imeti. Če bi obstajal predpis, da ima cepljen otrok prednost pri vpisu v vrtec, bi bilo to že nekaj. Necepljen otrok je sicer zdrav in sposoben za vpis. Cepljen pa bi moral imeti prednost.«

Kot pravi, na težave skupaj s kolegi opozarjajo že vrsto let, na nekaj posluha pa so naleteli šele v zadnjem času, ko se je delež cepljenih otrok začel nevarno zniževati in je denimo v Ljubljani že padel pod mejo 90 odstotkov.

Pediatri so po naših informacijah odločeni, da dosežejo potrebne zakonodajne spremembe. Ministrstvo za zdravje obljublja, da bo do konca leta pripravilo predlog sprememb zakona o nalezljivih boleznih, ki bi na novo opredelil način prisile za obvezno cepljenje. Trenutni sistem, ko morajo zdravniki starše, ki zavračajo cepljenje svojih otrok, prijaviti zdravstvenemu inšpektoratu, ta pa proti njim vodi dolgotrajne postopke brez epiloga, je vsekakor slab. »Vodenje tovrstnih postopkov nikoli ne privede do cilja, torej cepljenja, predstavlja pa veliko administrativno breme za vse vpletene,« pravi Andreja Mojškrc z inšpektorata.

Letos se je to breme še posebej povečalo. Pediatri so namreč zaradi pritiska na ministrstvo, da bi pohitelo s pripravo novih rešitev, začeli striktno prijavljati prav vsak neupravičen poskus izogibanja cepljenju. V vsem lanskem letu so tako na inšpektoratu prejeli 382 prijav, letos pa že do začetka septembra skoraj 700.