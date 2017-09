Deset kulturnih dogodkov od četrtka do nedelje

V Kinu Šiška bo nastopila po mnenju kritikov najboljša britanska punk zasedba Bad Breeding. V Umetnostni galeriji Maribor bodo odprli retrospektivno razstavo grafika in likovnega pedagoga Bojana Golije. V Cankarjevem domu bo na ogled dokumentarni film Boris Pahor: portret svobodnega človeka v režiji francoske avtorice Fabienne Issartel, ki je film snemala osem let. V Kinu Šiška bo otvoritev CoFestivala, mednarodnega festivala sodobnega plesa s predstavo Bum teles, avstrijske koreografinje Doris Uhlich.

Četrtek, 14. september

V Cankarjevem domu Ljubljana bo ob 19.00 projekcija filma Boris Pahor: portret svobodnega človeka v režiji francoske avtorice Fabienne Issartel, ki je film snemala osem let. Pahor je zgovoren in kritičen pričevalec slovenstva v Trstu in zamejstvu; govori o požigu slovenskega kulturnega doma leta 1920, nasilni mobilizaciji v italijansko vojsko, begu in pridružitvi Osvobodilni fronti, hiranju v nemških in francoskih koncentracijskih taboriščih, prijateljevanju s Kocbekom ter večno polemičnem odnosu z Italijo in Italijani.

V SMG (Stara pošta) Ljubljana bo ob 20.00 premiera tragikomičnega distopičnega monokabareta Uroša Potočnika Moški v visokem stolpcu. Zgodba je postavljena v bližnjo prihodnost in bi jo žanrsko lahko opredelili kot sociološko znanstveno fantastiko. Predstava, v kateri edini protagonist poskuša le preživeti, je kombinacija dramskega gledališča in kabareta. Prek songov (soul, blues, jazz), ki prepletajo celotno predstavo in so njeno jedro, se razkriva alegorija današnjega časa, v katerem se bolj kot kadarkoli od konca druge svetovne vojne zopet krepijo nacionalistične in fašistične ideologije.

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 20.00 britanska punk zasedba Bad Breeding, ki bo predstavila svoj drugi album Divide. Predskupina: Nikki Louder (Slo)

V Galeriji Škuc Ljubljana bodo ob 20.00 odprli razstavo hrvaškega umetnika Gorana Petercola z naslovom Hierarhična zaporedja, ki predstavlja serijo del, v katerih načelo zaporedja v premislek zbira pomembne trenutke umetnikove prakse: prostor kot fizični okvir in kontekst, samodisciplino produkcije form, izzivanje konvencij percepcije in umetniško delo kot samonastajanje. Kustos razstave: Vladinir Vidmar

V APT Novo mesto bo ob 20.00 na ogled predstava Ljudje, kot smo mi, ki je nastala v sodelovanju s Cankarjevim domom. Predstava je inspirirana z deli Kazua Ishigure in njegovim citatom, da smo povečini klasični predstavniki časa, v katerem bivamo – izjemni ljudje so izjema. Igralci Maša Derganc Veselko, Pavle Ravnohrib in Aleš Valič v predstavi razgrinjajo svet zamolčanih čustev, hrepenenj, strasti, svet izgubljenih bitk in prepoznih odločitev, svet, ki je vsakemu med nami zelo dobro znan, čeprav si to tako težko priznamo. Koncept in režija: Nejc Gazvoda

Petek, 15. september

V Lutkovnem gledališču Ljubljana bo ob 18.00 premiera plesno-igrane predstave Kamniti čevlji, ki s povezovanjem različnih odrskih govoric ustvarja prazne prostore za ples zvočnih podob. Zasnovana je na plesu flamenka, katerega struktura med predstavo doživlja številne preobrazbe. Flamenko ritmi se spajajo z avtorsko elektronsko glasbo, fragmenti plesa tvorijo dialoge z besedo, s tem pa različne govorice ustvarjajo celoto ter medkulturno vez. Režija: Anja Mejač

V Umetnostni galeriji Maribor bodo ob 19.00 odprli pregledno razstavo del grafika in likovnega pedagoga Bojana Golije (1932-2014), ki ponuja priložnost za celostno ovrednotenje njegovega izjemnega in raznolikega opusa. Na ogled bo več kot 150 originalnih grafik, risb in fotografij iz zbirke Umetnostne galerije Maribor in iz umetnikove zapuščine; mnoge izmed njih bodo prvič predstavljene javnosti. Razstava je nastala v sodelovanju z Mednarodnim grafičnim likovnim centrom v Ljubljani, Univerzo v Mariboru in Pedagoško fakulteto Univerze v Mariboru. Kustosinja razstave: Gaja Golija. V MMC Kibla pa bodo ob 20.00 odprli razstavo Stojana Graufa z naslovom Očividci.

Maribor ponoči (Umetnostna galerija Maribor)

Na malem odru SLG Celje bo ob 19.30 premiera komične drame Ljubi moj, sodobne irske dramatičarke Elaine Murphy. Gre za tri povezane in prepletene monologe, ki jih pripovedujejo tri članice iste družine – babica Roza, hči Lidija in vnukinja Neli. Monološke pripovedi žensk treh generacij se zlijejo v živahno, duhovito in ganljivo osebnoizpovedno zgodbo o ljubezni, izgubi, osamljenosti in odtujenosti v sodobnem svetu. Režija: Andrej Jus

Sobota, 16. september

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 20.00 otvoritev CoFestivala, mednarodnega festivala sodobnega plesa s predstavo Bum teles, avstrijske koreografinje Doris Uhlich, ki je na CoFestivalu nastopila že leta 2015 s predstavo More Than Naked. V tokratnem delu nadaljuje raziskavo sledi, ki jih materialnost telesa pušča v prostoru in odzvenu časa. Kot v vrsti svojih drugih koreografij, se ustvarjalka tudi tokrat osredotoča na pulz skupinskega organizma in njegovo telesno nedokončanost, da bi lahko vanj nastavljala pasti ustvarjalnih in zvedavih vprašanj, privezanih na zavozlana mesta telesnih razmerij, ter tako subtilno zagotovila ustrezno koreografsko optiko tudi občinstvu.

Nedelja, 17. september

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 20.00 v okviru CoFestivala na ogled predstava grškega koreografa Christosa Papadopoulosa z naslovom Elvedon (neobstoječi magični, mitični prostor, namišljeni nekraj, ki ga je ustvarila Virgina Woolf v romanu Valovi kot simbolen, nadrealističen in sanjski prehod, v katerem se do neprepoznavnosti zlijejo sreča in strah, razlogi in čustva, življenje in smrt).