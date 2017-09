V zavestiščih na Floridi je 160.000 ljudi, škode za okoli 100 milijard dolarjev

Orkan Irma je v nedeljo zgodaj zjutraj kot orkan četrte kategorije z vetrovi do 210 kilometrov na uro dosegel Florido. Kasneje se je umiril na orkan druge kategorije s hitrostjo vetrov 160 kilometrov na uro. To pomeni, da se je Florida izognila najhujšemu, a škoda bo velika.

Orkan Irma

Orkanski vetrovi pustošijo po ozemlju širokem do 640 kilometrov in čeprav se je Irma od otočja Keys proti severu pomikala po zahodni obali Floride, so njeno moč čutili tudi na vzhodni atlantski obali v Miamiju in drugih mestih južne Floride. V Miamiju so vetrovi podrli dva gradbena žerjava, v Fort Lauderdalu enega.

Miami in druga mesta se soočajo s poplavljenimi ulicami, po Floridi pa je do včeraj zvečer brez elektrike ostalo več kot tri milijone odjemalcev in trajalo bo več tednov, da jo priklopijo nazaj. Pri otočju Keys so valovi segali tri metre visoko, severneje okrog mesta Naples pa dva metra. V zavetiščih je 160.000 ljudi, ukaz o evakuaciji pa je zajel 6,4 milijona prebivalcev, čeprav ga vsi niso upoštevali.

Irma je med svojim pohodom čez Karibe po zadnjih podatkih, ki jih navaja francoska tiskovna agencija AFP, terjala 27 življenj - največ, 14, na otokih Saint Barts in Saint Martin -, s Floride pa za zdaj poročajo o treh z orkanom povezanih smrtnih žrtvah. Smrti so povzročile prometne nesreče, ki so bile posledica močnega vetra in dežja.

So pa v Miamiju medtem dobili novega prebivalca, ko je neka ženska rodila sama, zgolj s pomočjo navodil po telefonu iz bolnišnice, saj reševalci niso mogli pravočasno do nje. Po rojstvu so se gasilci le prebili do nje in jo skupaj z otrokom prepeljali v bolnišnico.

Irma je na vzhodni obali Floride povzročila najmanj en tornado, ki je v kraju Palm Bay uničil šest mobilnih domov, v Fort Lauderdalu, Miamiju, Tampi in drugje pa so uvedli policijske ure, ker je začelo prihajati do ropanj. V Fort Lauderdalu so aretirali devet mladeničev, ki so iz trgovine kradli športne copate.

O ropih že poročajo tudi iz drugih mest na vzhodni obali Floride. Po poročanju ameriških medijev so varnostniki v kraju Weston ustrelili 17-letnega roparja, njegovega sostorilca pa aretirali. Tudi številni drugi storilci naj bi bili mladi, organizirani pa so v skupine, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Irma se je medtem v nedeljo zvečer že oslabljena valila proti Tampi. Od tam bo šla naprej na sever proti Georgiji, kjer so v Atlanti prvič doslej razglasili nevarnost pred tropsko nevihto, čeprav je to mesto kar 320 kilometrov oddaljeno od morja. Zajela bo tudi Alabamo, Mississippi, Tennessee in druge ameriške zvezne države.

Slika s satelita

Florida je aktivirala 7.000 pripadnikov nacionalne garde, iz drugih zveznih držav jih je na pomoč doslej priskočilo 10.000.

Ameriški predsednik Donald Trump, ki je pred dnevi potrdil prošnjo Floride za zagotovitev izredne zvezne pomoči za odpravo posledic orkana, je v nedeljo tudi podpisal odlok za razglasitev naravne katastrofe. Posamezniki in lastniki podjetij bodo tako lahko zaprosili za zvezno pomoč po uničujočem orkanu.

Trump je še sporočil, da bo, takoj ko bo to možno, odpotoval na Florido, kjer si bo ogledal škodo, ki jo je za seboj pustil orkan. Ob tem je pohvalil vse reševalne službe in druge, ki so se na orkan odzvali med prvimi. Ni pa še želel podati okvirne ocene gmotne škode. "Sedaj nas skrbijo življenja, ne stroški," je dejal.

Ameriško meteorološko podjetje AccuWeather je v soboto ocenilo, da bi skupna škoda orkanov Harvey in Irme lahko znašala tudi 290 milijard dolarjev, kar je 1,5 odstotka ameriškega bruto domačega proizvoda. Ocenjena gmotna škoda zaradi Irme naj bi znašala okoli 100 milijard in je eden od "najdražjih" orkanov vseh časov, je dejal ustanovitelj podjetja Joel Myers.

Harvey, ki je konec avgusta opustošil Teksas in dele Louisiane, pa je povzročil gmotno škodo v višini 190 milijard dolarjev in je tako "najdražja naravna katastrofa v zgodovini ZDA", so še sporočili iz AccuWeather.

