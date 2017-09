Med nominiranci za Rožančevo nagrado tudi Marcel Štefančič, jr. in N'toko

Marcel Štefančič, jr. in njegov knjižni opus, trenutno sestavljen iz 80 izdanih knjig.

© Borut Krajnc

Žirijo, ki je izbrala letošnje nominirance za 25. Rožančevo nagrado, sestavljajo predsednica Ifigenija Simonović ter člani Peter Kovačič Peršin, Marko Golja, Tomo Virk in Mateja Komel Snoj. Izbor bodo utemeljili na torkovi novinarski konferenci. Popoldne bo ob 17. uri v Volčah potekalo srečanje ob spominski plošči Rožancu, ob 19. uri pa bo sledil tradicionalni večer z nominiranci za nagrado v Knjižnici Komen.

V sredo bo ob 18. uri srečanje z nominiranci za nagrado potekalo tudi v Štihovi dvorani Cankarjevega doma. Istega dne bo žirija še zadnjič zasedala in nato razglasila letošnjega nagrajenca oziroma nagrajenko. Podelitev nagrade bo v soboto v Trubarjevi domačijo na Rašici, je sporočila predsednica žirije.

Rožančevo nagrado na pobudo Nika Grafenauerja podeljujejo od leta 1993. Najprej jo je podeljevala založba Mihelač, leta 1998 pa sta založba Mihelač in Nova revija ustanovili Sklad Marjana Rožanca, ki pa je poniknil skupaj z Novo revijo leta 2009. Zdaj nagradi podeljuje Društvo Marjana Rožanca, ki pripravlja tudi druge prireditve.

Lani sta nagrado prejela Robert Simonišek za zbirko esejev Trk prostorov in Jure Jakob za delo Hiše in drugi prosti spisi.

Za nagrado Marjana Rožanca za najboljšo knjigo esejev sta letos nominirana tudi dva Mladinina pisca - Miha Blažič - N'toko za delo Samoumevni svet in Marcel Štefančič, jr. za delo Črna knjiga kapitalizma. Slednji je to nagrado prejel že leta 2014. Poleg njiju sta nominirana tudi Miha Pintarič za Dvojni presledek in Renata Salecl za knjigo Tek na mestu.