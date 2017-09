Tudi SDS s svojo predsedniško kandidatko

Janševa stranka je v predsedniško bitko poslala evropsko poslanko Romano Tomc

Romana Tomc, predsedniška kandidatka SDS

© www.romanatomc.si

"Z veseljem in s ponosom sporočamo, da je Svet Slovenske demokratske stranke za kandidatko za predsednico Republike Slovenije izbral go. Romano Tomc," so zapisali na spletni stranki stranke SDS in Romano Tomc označili kot "ugledno političarko, ki ki se je državljankam in državljanom vtisnila v spomin kot poslanka in podpredsednica Državnega zbora". Stranka Janeza Janše je tako tudi uradno razblinila dvome, da naj bi, kot so trdili v nekaterih krogih, podprla Angelco Likovič, sicer kandidatko Primčeve stranke GOD. Slednja glede na zadnjo javnomnenjsko anketo Dela sicer ne bi niti prestopila parlamentarnega praga, Angelca Likovič pa je kampanjo začela celo s svojimi zapovedmi, med katerimi izstopa ta, da je proti nepremičninskemu davku.

Neuradno oziroma tiho pa se ne moremo znebiti občutka, da SDS tako ali tako podpira aktualnega predsednika republike in vnovičnega predsedniškega kandidata Boruta Pahorja. O tem je v uvodniku v zadnji Mladini pisal tudi Grega Repovž, ki je med drugim izpostavil, da javna podpora SD in tiha podpora SDS ponovni kandidaturi Boruta Pahorja odpirata več vprašanj o teh dveh strankah in njuni dejanski naravi kot pa o predsedniku in vnovičnem kandidatu. "Kdor bo namreč od daleč pogledal, bo kljub pomembnim razlikam v vzorcih političnega delovanja zaznal, da sta si stranki neverjetno podobni. In njune podobnosti nič ne razkriva bolj kot prav odnos do Pahorja," je še zapisal.

Romana Tomc, po formalni izobrazbi ekonomistka, je bila leta 2014 tudi podpredsednica parlamentarne skupščine sveta Evrope s sedežem v Strasbourgu, trenutno pa je poslanka Evropskega parlamenta.

V času predsedovanja Slovenije Svetu EU je bila državna sekretarka na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, še pred tem pa je na istem ministrstvu vodila Direktorat za delo in pravice iz dela. Bila je tudi direktorica Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije.

Romana Tomc, po formalni izobrazbi ekonomistka, je bila leta 2014 tudi podpredsednica parlamentarne skupščine sveta Evrope s sedežem v Strasbourgu, trenutno pa je poslanka Evropskega parlamenta.

Pri SDS so zapisali, da je skoraj desetletje njene poklicne poti zaznamovalo sodelovanje z Gospodarsko zbornico Slovenije (GZS), Združenjem podjetnikov Slovenije, Združenjem računovoskih servisov in Strokovnim svetom za davčno finančna vprašanja.

Zanimivo je, da so se tudi v Janševi stranki pri opisu svoje predsedniške kandidatke odločili za t.i. "ljudski pristop", saj so zapisali, da je Romana Tomc "mama dveh odraslih otrok, sina in hčerke, v prostem času rada pleše in vrtnari". "Glede na to, da je veliko zdoma, se veseli drobnih hišnih opravil, ko se vrača domov, od športnih aktivnosti pa najraje smuča," so še dodali.

Sama pa je o svoji odločitvi za kandidaturo dejala, da ta ni bila lahka, saj (kot pravi) položaj predsednika države jemlje zelo resno in odgovorno. "Želim ostati trdno na tleh in ne obljubljati stvari, ki jih ne morem izpolniti. To je moj slog, ki ga ne mislim spreminjati. Verjamem, da državljani in državljanke Slovenije za svojega predsednika želijo predvsem zanesljivega, dostojanstvenega in odločnega predsednika oziroma predsednico. To je tisto, kar pa lahko obljubim brez oklevanja," je izjavila kandidatka SDS, ki jo bo stranka uradno predstavila danes ob 13. uri v Mariboru.